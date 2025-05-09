الجيش الباكستاني: نحن في حالة حرب مع الهند (فيديو)

قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني الليفتنانت جنرال أحمد شودري إن بلاده “لن تتجه الى نزع فتيل التصعيد” مع الهند، مؤكدًا أن إسلام آباد ستظل “في حالة حرب” ما دامت سيادتها وشعبها يتعرضان لتهديد.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أضاف شودري “بعد ما فعلوه بحقنا، ينبغي أن نرد عليهم. حتى الآن، قمنا بحماية أنفسنا، لكنهم سيتلقون ردًّا في اللحظة التي نختارها”.

وخلال المؤتمر، أكد شودري أن “الهند استهدفت مدنيين وليس إرهابيين كما تزعم”.

وعرض شودري مقطعًا مصورًا أشار من خلاله إلى أن “الهند قتلت طفلًا بعد عبوره إلى كشمير منذ سنوات، بعد أن اعتقلوه لفترة”.

وتابع “الهند تقتل المدنيين وتنشر معلومات مفبركة عنهم بوصفهم إرهابيين”، وفق زعمه.

ويواصل المجتمع الدولي حض باكستان والهند على ضبط النفس إثر اندلاع مواجهة عسكرية بينهما هي الأشد منذ عقود.

وأفادت وكالة رويترز بسماع دوي 4 انفجارات في أمريتسار الهندية.

واتهمت نيودلهي إسلام آباد، الجمعة، بشن ضربات ليلية على أراضيها، في حين أفادت السلطات الباكستانية بسقوط مدنيين ليلًا في قصف مدفعي مصدره الهند.

ورأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية شفقت علي خان أن “السلوك غير المسؤول للهند وضع دولتين نوويتين على شفير نزاع كبير”.

وتسببت الهجمات المتبادلة بين القوتين النوويتين في مقتل نحو 50 مدنيًّا منذ الضربات الهندية التي نُفذت، الأربعاء، على الأراضي الباكستانية ردًّا على الهجوم المرتكب في الشطر الهندي من كشمير، في 22 إبريل/نيسان الماضي.

وتتهم الهند باكستان بدعم “جماعة إرهابية” تشتبه في أن هجومها أودى بحياة 26 شخصًا في مدينة باهالغام السياحية، في حين تنفي إسلام آباد بشدة أي ضلوع لها في الحادثة.

وصباح الجمعة، أبلغت الهند عن “هجمات عدة” لمسيَّرات وطلقات باكستانية في الليل “على امتداد الحدود”. وأعلن الجيش “التصدي للهجمات بالمسيَّرات التي قوبلت بردّ متناسب”.

في المقابل، أفادت مصادر عسكرية والتلفزيون الرسمي الباكستاني، الجمعة، بأن باكستان أسقطت “77 مسيَّرة” أطلقتها الهند على أراضيها منذ ليل الأربعاء-الخميس.

وتفيد الحصيلة الأخيرة التي نشرتها السلطات الهندية، الخميس، بمقتل 16 مدنيًّا، في حين أعلنت باكستان من جهتها مقتل 37 مدنيًّا.