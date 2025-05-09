ساندرز: الفساد السياسي لـ”أيباك” ينجح في واشنطن ويكمم الكونغرس عن كارثة غزة

اتهم السناتور الأمريكي بيرني ساندرز، اللجنة الأمريكية للشؤون العامة لإسرائيل (أيباك) بالوقوف وراء الصمت السياسي في واشنطن تجاه ما وصفه بـ”الكارثة الإنسانية المروعة” الجارية في قطاع غزة، مؤكدًا أن نفوذ “أيباك” في الحملات الانتخابية يسهم في شلّ مواقف “الكونغرس”.

وقال ساندرز في كلمة له بمجلس الشيوخ، أمس الخميس، “الكارثة في غزة لا تُناقش كثيرًا في العاصمة الأمريكية أو قاعات الكونغرس، لأننا نسمح لأيباك بالتدخل في حملاتنا الانتخابية”، مضيفًا أن “من يصوّت ضد حرب نتنياهو على غزة، تسعى أيباك لإسقاطه من خلال إعلانات ممولة بملايين الدولارات”.

وأشار إلى أن العديد من أعضاء “الكونغرس” يشعرون بالقلق من جرائم الحرب المرتكبة في غزة، إلا أن تأثير المال السياسي والخوف من خسارة الدعم الانتخابي يدفعهم إلى التزام الصمت.

“زملائي يخافون”

وختم بالقول “للأسف، أعترف أن فساد أيباك السياسي ينجح في واشنطن، وزملائي يخافون لكنهم لا يفعلون شيئًا يُذكر”.

وتعدّ “أيباك” أقوى منظمة ضغط وتأثير في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وتمارس ضغطا على المؤسسات الأمريكية لتوفير الدعم المالي لإسرائيل، إضافة إلى تأثيرها في “الكونغرس” وعموم المنافسات الانتخابية الأمريكية فيما يخص علاقات واشنطن وتل أبيب.