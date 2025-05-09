حريق كبير في الناصرة شمالي إسرائيل والسلطات تفتح تحقيقا (شاهد)

اندلع حريق كبير، ظهر اليوم الجمعة، في المنطقة الفاصلة بين الناصرة ويافة الناصرة في الجليل شمالي إسرائيل، نتيجة إضرام النار في أكوام نفايات، ما أدى إلى تصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان، مهدِّدًا الأحياء السكنية القريبة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 12 طاقم إطفاء هرعوا إلى الموقع، مدعومين بثلاث طائرات إطفاء، وتمكنوا من السيطرة على النيران ومنع وصولها إلى منازل في الناصرة، رغم الظروف الميدانية المعقدة وصعوبة الوصول إلى بعض البؤر المشتعلة.

حريق كبير بين الناصرة ويافة الناصرة بسبب إضرام النار في نفايات. 12 طاقم إطفاء و3 طائرات شاركوا في السيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشارها إلى منازل pic.twitter.com/KegDrRfMDD — مكان الأخبار (@News_Makan) May 9, 2025

ورغم السيطرة العامة على الحريق، أفادت الهيئة بأن الجهود لا تزال متواصلة لإخماد بؤر النيران المتبقية بشكل نهائي، وسط مخاوف من تجدّد الاشتعال بفعل الرياح.

وقد فتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقًا أوليًا في ملابسات الحادث، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تكرار حوادث الحرق غير القانوني للنفايات، خاصة في ظل الأجواء الحارة والجافة التي تزيد من خطر اندلاع الحرائق.