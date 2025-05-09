شقيق شيرين أبو عاقلة يعلق على تحقيق استقصائي كشف هوية قاتلها (فيديو)

قال أنطون أبو عاقلة شقيق الزميلة شيرين أبو عاقلة للجزيرة مباشر، الخميس، إن التحقيق الاستقصائي الذي كشف هوية العسكري الإسرائيلي الذي أطلق الرصاص عليها، يثبت القتل العمد.

وأضاف أبو عاقلة، في مقابلة مع “المسائية”، أن العائلة مهتمة بملاحقة كل المسؤولين عن قتل شيرين بداية من الضباط الذين أمروا بإطلاق الرصاص وحتى المسؤولين في أعلى هرم السلطة والجيش، مؤكدا أن العائلة تشعر بأن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن خذلتها بشكل كبير بعد أن فشلت في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن مقتل شيرين.

وعن الشكوك التي أثيرت بشأن أن يكون الإعلان عن اسم الجندي الذي أطلق الرصاص على شيرين، عبارة عن محاولة لإغلاق القضية، أكد شقيق الزميلة الراحلة ثقته في التقرير وشهود العيان.

وشدد أبو عاقلة على أن هدف العائلة ليس فقط اسم من أطلق الرصاص، بل جميع المسؤولين الذين أمروا بإطلاق الرصاص على شيرين واستهدافها.

وفيما يتعلق بترقية الجندي بعد استشهاد شيرين، قال شقيقها إن هذا الأمر يدل على عدم وجود إنسانية لدى جيش الاحتلال، ومدى الحقد الموجود بداخله تجاه الفلسطينيين.

وقال إن السبب وراء ترقية الجندي هو غياب المحاسبة وخذلان الإدارة الأمريكية وعدم إثارتها القضية مع الجانب الإسرائيلي.

وكشف فيلم وثائقي جديد بعنوان “من قتل شيرين؟” عرضته منصة زيتيو (Zeteo) الإعلامية المستقلة للمرة الأولى هوية الجندي الإسرائيلي الذي أطلق النار على الزميلة شيرين أبو عاقلة في جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، عام 2022.

وبحسب الفيلم، الذي عرض في نيويورك، مساء الأربعاء، امتنعت إسرائيل عن الكشف عن اسم الجندي حتى لأرفع المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وبحسب الوثائقي فإن الجندي الإسرائيلي ألون سكاجيو، هو الذي قتل شيرين أبو عاقلة. كما ذكرت المنصة أن سكاجيو قُتل في عملية عسكرية بجنين خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

وجاء الفيلم بعد تحقيق استقصائي استغرق إعداده عدة أشهر، يتضمن شهادات حصرية من مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين سابقين، إضافة إلى زملاء مقربين من شيرين.