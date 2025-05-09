قتلى وإسقاط مسيّرات وتدمير نقاط تفتيش.. اشتباكات حدودية وتبادل الاتهامات بين الهند وباكستان (فيديو)

في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الهند وباكستان، أكدت إسلام أباد سعيها الدبلوماسي الحثيث لنزع فتيل الأزمة، بينما تتواصل الاشتباكات المتبادلة على الحدود، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين من الجانبين، وسط تبادل الاتهامات والنفي الرسمي لأي تصعيد داخل الأراضي السيادية.

وأعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، أن بلاده تجري اتصالات يومية مع السعودية وقطر والصين بهدف تهدئة التوتر مع الهند، مؤكداً التزام إسلام أباد بالحوار السياسي وتجنب المزيد من التصعيد العسكري، مع تحميل نيودلهي مسؤولية “الاستفزازات الحدودية”.

قصف متبادل على الجانبين

وذكرت وسائل إعلام هندية أن قصفاً مدفعياً باكستانياً استهدف منطقة بارامولا في ولاية جامو وكشمير، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وفي المقابل، أفاد وزير الإعلام في كشمير الباكستانية، لوكالة رويترز، أن 5 مدنيين قُتلوا وأصيب 29 آخرون على الأقل جراء قصف هندي عبر الحدود، في أحدث موجة من التوتر الدموي بين البلدين.

ونقلت رويترز عن مصادر رسمية، أن السلطات الهندية أصدرت توجيهات بزيادة الإجراءات الأمنية في جميع الموانئ والمحطات وأحواض بناء السفن، في خطوة تعكس المخاوف من تصعيد محتمل أو استهداف منشآت استراتيجية.

دمار في المناطق الحدودية

وبدورها، عرضت وسائل إعلام هندية صوراً تُظهر دماراً لحق بعدد من المنازل في منطقة جامو وكشمير نتيجة سقوط قذائف مصدرها باكستان، على حد وصفها. كما أظهرت مشاهد لعمليات إجلاء سكان من المناطق الحدودية نحو مواقع أكثر أماناً.

وأفاد التلفزيون الباكستاني بأن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيّرة هندية جديدة، فيما رد الجيش الباكستاني بتدمير نقاط تفتيش هندية قال إنها أطلقت النار بشكل غير مبرر.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري تأكيد باكستان إسقاط 77 مسيّرة هندية خلال يومين.

وفي سياق متصل، عرضت وسائل إعلام هندية مقطع فيديو لبقايا صاروخ سقط في منطقة هوشياربور بولاية بنجاب، وقالت إنه أُطلق من الأراضي الباكستانية.

تبادل للاتهامات

ونفى وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، عبر رويترز، صحة التقارير التي تتحدث عن خسائر تكبدها سلاح الجو الباكستاني، مؤكداً أن بلاده لم تنفذ أي هجمات هجومية على مناطق داخل كشمير الهندية أو خارج الحدود الدولية، واصفاً مزاعم الإعلام الهندي بأنها باطلة ومضللة.

وفي المقابل، قال الجيش الهندي إن القوات الباكستانية شنت عدة هجمات بطائرات مسيّرة وذخائر على طول الحدود الغربية الليلة الماضية.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 إبريل/ نيسان، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالغام بإقليم “جامو وكشمير” الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.