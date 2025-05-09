كتائب القسام تبث مشاهد من كمين مركب استهدف 9 جنود إسرائيليين (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الجمعة، مشاهد من الكمين المركب الذي استهدف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وضمن سلسلة عمليات “أبواب الجحيم” التي تنفذها الكتائب ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بثت “القسام” عبر حسابها على منصة “تلغرام” مقطعًا مصورًا بعنوان “مشاهد من الكمين المركب الذي استهدف جنود العدو قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة”.

وتُظهر أبرز مشاهد المقطع المصور “عملية استدراج قوة عسكرية إسرائيلية راجلة قوامها 9 جنود وكلبين عسكريين إلى كمين تم تجهيزه مسبقًا بعبوات ناسفة”.

وفور وصول الجنود إلى الكمين، تُظهر المشاهد أحد مقاتلي القسام لحظة تفجيره العبوات وإيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وقبل ذلك، بدأ الكمين المركب وفق المقطع المصور بـ”استهداف الطابق الأرضي لمنزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بعدد من القذائف المضادة للتحصينات والدروع، ومن ثم الاشتباك مع الجنود بالأسلحة المناسبة”.

ووفق مقطع الفيديو وبيان القسام، فإن مقاتليها “تراجعوا خلال هذا الكمين إلى عين نفق، واستدرجوا جنود الاحتلال إلى مقتلة تم تجهيزها بعدد من العبوات الناسفة”.

وأوضحت القسام خلال هذا الفيديو أن أفرادها رصدوا هبوط طيران مروحي لإجلاء القتلى والجرحى.