“كاميرا” وثقت لحظة الاغتيال.. قوة إسرائيلية تقتل المقاوم رامي الكخن وتحتجز جثمانه (فيديو)

تداول ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي “فيديو” يوثق لحظة اغتيال قوات إسرائيلية خاصة المقاوم الفلسطيني رامي الكخن (30 عامًا)، الذي كان جالسًا أمام أحد المنازل في البلدة القديمة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، مساء أمس الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد رامي سامي وليد الكخن بعد إصابته برصاص الاحتلال، الذي احتجز جثمانه عقب العملية.

كاميرا وثقت لحظة استشهاده.. قوة إسرائيلية تغتال الشاب رامي الكخن خلال اقتحام نابلس#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/1NV5rIYG35 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 8, 2025

وخلال الاقتحام الذي اغتيل فيه رامي، أصيب 9 مواطنين بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى اعتقال الشاب محمد مشعل، إثر اقتحام حارة الياسمينة في البلدة القديمة.

وكانت مصادر أفادت بحدوث اشتباكات بين مقاومين وجيش الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة.

رواية الاحتلال

وفي سياق متصل، أصدرت قوات الاحتلال بيانًا حول العملية جاء فيه أنها نفذت اقتحامًا “بناءً على توجيهات استخباراتية دقيقة” لاعتقال مطلوب تنسب إليه صلة بمجموعة “عرين الأسود”، وأن القوة استهدفت رامي الكخن بالرصاص بذريعة أنه كان مسلحًا ويشكل خطرًا مباشرًا على الجنود، وفق زعم البيان.

وأضاف البيان أن القوة ضبطت أثناء العملية “سلاحًا ومخزن ذخيرة ومبلغًا ماليًا بحوزة الشهيد”، كما أشارت قوات الاحتلال إلى أنها اعتقلت شخصًا آخر كان برفقة الكخن ونقلته للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

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يذكر أنه بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 962 فلسطينيا وإصابة قرابة 7 آلاف.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.