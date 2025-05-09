مقتل جنديين إسرائيليين من لواء غولاني خلال اشتباكات في رفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين من لواء “غولاني” خلال اشتباكات وقعت أمس في رفح جنوبي قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين، بينهم حالة حرجة.

وأوضح بيان الجيش أن الرقيب “يشاي إلياكيم أورباخ” من لواء الهندسة قُتل إثر استهداف مبنى كانت تتمركز فيه القوة بقذيفة “آر بي جي” أطلقها مسلحون فلسطينيون، فيما قُتل الرقيب يام فريد من لواء غولاني نتيجة هجوم بصاروخ مضاد للدبابات استهدف دورية للواء ذاته في رفح.

إصابة خطرة

وأضاف البيان أن انفجار عبوة ناسفة تسبب في إصابة 4 جنود آخرين: جندي من وحدة الاستطلاع التابعة لغولاني في حالة خطرة، ومقاتلان من وحدة “عوكتس” وجندي آخر من وحدة الاستطلاع في حالة متوسطة، وتم نقلهم للمستشفيات داخل إسرائيل لتلقي العلاج.

وتأتي هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه الجبهة السياسية تحركات دبلوماسية لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي تعليق على الحادث، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مقتل الجنود بأنه “حدث مؤلم”.

تأتي هذه الخسائر في ظل تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ومحاولات المقاومة التصدي لها.

كمائن القسام

والخميس، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، قتل وإصابة 19 جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة في عمليتين منفصلتين.

وقالت القسام في بيان على “تلغرام”، إن مقاتليها استهدفوا “قوة هندسية صهيونية قوامها 12 جنديًا كانت تتجهز للقيام بعملية نسف داخل أحد المنازل محيط مفترق الفدائي بحي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع بقذيفتين مضادتين للأفراد والدروع”.

وأضاف البيان أن الاستهداف أدى لحدوث “انفجار كبير داخل المنزل ووقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح”، مشيرا إلى رصد هبوط مروحيات تابعة للاحتلال لإخلاء القتلى والجرحى.

وأظهر مقطع مصور نقل جنود جرحى لمستشفى “سوروكا” في إسرائيل.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت القسام أن مقاتليها يخوضون “اشتباكات ضارية ومن مسافة الصفر مع جنود العدو وآلياته في منطقة التوغل بحي الجنينة شرق مدينة رفح”، جنوبي قطاع غزة.