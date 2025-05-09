يديعوت أحرنوت: وزير الدفاع الأمريكي يلغي زيارته إلى إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث ألغى زيارة كانت مقررة إلى إسرائيل بداية الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية انضمامه إلى وفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يستعد للقيام بجولة في منطقة الشرق الأوسط خلال أيام.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، أن هيغسيث كان من المتوقع أن يلتقي خلال زيارته المرتقبة بكل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الأمني بين واشنطن وتل أبيب، إلا أن مشاركته في جولة ترامب الإقليمية دفعت إلى إلغاء الزيارة في اللحظة الأخيرة.

وجاء القرار قبل أيام قليلة من موعد وصول ترامب إلى المنطقة، حيث أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيزور السعودية وقطر والإمارات خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو/أيار الجاري، في جولة تركز على قضايا أمنية وسياسية كبرى في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر مطّلع لصحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن إدارة ترامب تمارس ضغوطًا كبيرة على حكومة نتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل زيارته المرتقبة إلى المنطقة.

ووفقًا للمصدر، تعتبر الإدارة الأمريكية التوصل إلى الاتفاق أمرًا بالغ الأهمية، وهو ما دفعها إلى إرسال رسائل قوية إلى تل أبيب، تفيد بأن عدم التحرك نحو اتفاق قد يترك إسرائيل معزولة.