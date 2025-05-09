4 شهداء جراء قصف الاحتلال مقرا للأونروا بمخيم جباليا شمالي غزة (فيديو)

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب العشرات، اليوم الجمعة، جراء غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مقر للأونروا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن الغارة استهدفت مقر توزيع المساعدات التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في المخيم.

وحصلت الجزيرة مباشر على مقطع فيديو يُظهر اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي على مقر الأونروا.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت الناطقة باسم المنظمة جولييت توما إنه سيكون “من الصعب جدًّا” توزيع المساعدات الإنسانية في غزة من دون الأونروا.

وقالت جولييت “لدينا في غزة أكثر من 10 آلاف شخص يعملون على تسليم الإمدادات القليلة المتبقية”. كما تدير الوكالة ملاجئ للنازحين.

ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، وبعد استئنافها الحرب، تمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع حيث يعيش 2.4 مليون نسمة.