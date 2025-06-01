الطبيب حمدي النجار يلحق بأبنائه التسعة الشهداء وحزن يعم المنصات

أكدت مراسلة الجزيرة مباشر استشهاد الطبيب حمدي النجار، زوج الطبيبة آلاء النجار، متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال منزلهم جنوبي خان يونس قبل نحو 10 أيام.

ونعى مجمع ناصر الطبي -حيث تعمل آلاء النجار- الطبيب حمدي يحيي النجار، ليلتحق بذلك بأطفاله التسعة الشهداء.

عاجل | مراسلة الجزيرة مباشر: استـ ـشـهـاد الطبيب حمدي النجار زوج الطبيبة آلاء النجار متأثراً بإصابته جراء قـصـ ـف الاحتـلال منزلهم جنوبي #خان_يونس 📌 الناجي الوحيد بين أطفال الطبيبة الفلسطينية #آلاء_النجار يواصل تلقي العلاج من إصابته بعد استـ ـشـهـاد أشقائه التسعة في قـصـ ـف… pic.twitter.com/nFvXQqHw6m — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 31, 2025

وتحولت صفحة الطبيب ومنصات التواصل العربية إلى ساحة عزاء.

وبحسب بيان لعائلة النجار، فإن الدكتور حمدي يحمل الجنسية المصرية هو وزوجته وأطفاله، لكنهم آثروا البقاء في غزة.

ويوم الجمعة 23 مايو/أيار المنقضي، فوجئت الطبيبة آلاء النجار بوصول أبنائها التسعة شهداء وهي على رأس عملها بمستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ودخلت آلاء في حالة انهيار تام بعد وصول جثث الأطفال متفحمة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلها بمنطقة قيزان النجار جنوبي المدينة.

وأطفال الطبيبة الشهداء هم “يحيى، ركان، رسلان، جبران، إيف، ريفان، سيدين، لقمان، وسيدرا”.

وأصيب آدم، وهو الطفل الوحيد الناجي، وزوجها الطبيب حمدي الذي دخل العناية المركزة منذ ذلك الحين حتى إعلان استشهاده في ساعة مبكرة اليوم الأحد.

وكانت حكومة مالطا قد أعلنت استعدادها لمنح اللجوء إلى الطبيبة آلاء النجار ومن بقي من أسرتها. كما أعربت إيطاليا عن استعدادها لاستقبال الطفل آدم (11 عاما) الذي يرقد هو الآخر في حالة خطرة بمستشفى ناصر.