سياسة|الكويت

الشرع في أول زيارة رسمية للكويت (فيديو)

مدة الفيديو 03 دقيقة 20 ثانية 03:20
1/6/2025-|آخر تحديث: 04:15 PM (توقيت مكة)

وصل، اليوم الأحد، الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الكويت في زيارة رسمية تبحث التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح استقبل الشرع في قصر البيان، وذلك في أول زيارة يجريها الرئيس الشرع إلى الكويت.

وقال الديوان الأميري في بيان إن جلسة مباحثات عُقدت بين أمير الكويت والرئيس السوري تناولت “العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة”.

وأضاف البيان أن اللقاء “بحث مستجدات الأوضاع في سوريا، والتأكيد على تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان أمنها واستقرارها وصون سيادتها ووحدة أراضيها”، وناقش اللقاء كذلك أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم مسيرة العمل العربي الموحد، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

وأفادت القناة الإخبارية السورية بأن الزيارة تأتي في إطار “تعزيز العلاقات الأخوية والتنسيق الثنائي بين سوريا والكويت، وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية بما يخدم مصالح الشعبين”.

كما أفادت الوكالة السورية بعقد اجتماع موسع للشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووزير الخارجية عبد الله علي اليحيا، وذلك في مقر إقامة الرئيس الشرع في قصر بيان الأميري، حيث بحث الطرفان آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا والكويت.

وفي وقت سابق اليوم، وصل الشرع والوفد المرافق له إلى مطار الكويت الدولي تلبية لدعوة من أمير البلاد. والكويت هي الوجهة العربية السابعة للشرع، والتاسعة دوليا منذ توليه مهام منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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