الشرع في أول زيارة رسمية للكويت (فيديو)

وصل، اليوم الأحد، الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الكويت في زيارة رسمية تبحث التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح استقبل الشرع في قصر البيان، وذلك في أول زيارة يجريها الرئيس الشرع إلى الكويت.

رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع يصل "قصر البيان" في العاصمة الكويتية، حيث كان في استقباله سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في مستهل أول زيارة رسمية له إلى دولة الكويت الشقيقة.#سانا pic.twitter.com/p2Xdzyb7hH — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) June 1, 2025

وقال الديوان الأميري في بيان إن جلسة مباحثات عُقدت بين أمير الكويت والرئيس السوري تناولت “العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة”.

وأضاف البيان أن اللقاء “بحث مستجدات الأوضاع في سوريا، والتأكيد على تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان أمنها واستقرارها وصون سيادتها ووحدة أراضيها”، وناقش اللقاء كذلك أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم مسيرة العمل العربي الموحد، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يترأس الجانب الكويتي في جلسة مباحثات رسمية بين دولة الكويت والجمهورية العربية السورية فيما ترأس الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الجانب السوري – بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو… pic.twitter.com/q1ZrJ42SH5 — كونا KUNA (@kuna_ar) June 1, 2025

وأفادت القناة الإخبارية السورية بأن الزيارة تأتي في إطار “تعزيز العلاقات الأخوية والتنسيق الثنائي بين سوريا والكويت، وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية بما يخدم مصالح الشعبين”.

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يترأس الجانب الكويتي في جلسة مباحثات رسمية بين دولة الكويت والجمهورية العربية السورية فيما ترأس الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الجانب السوري – بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو… pic.twitter.com/IAro0Mbxwl — كونا KUNA (@kuna_ar) June 1, 2025

كما أفادت الوكالة السورية بعقد اجتماع موسع للشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووزير الخارجية عبد الله علي اليحيا، وذلك في مقر إقامة الرئيس الشرع في قصر بيان الأميري، حيث بحث الطرفان آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا والكويت.

وفي وقت سابق اليوم، وصل الشرع والوفد المرافق له إلى مطار الكويت الدولي تلبية لدعوة من أمير البلاد. والكويت هي الوجهة العربية السابعة للشرع، والتاسعة دوليا منذ توليه مهام منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي.