بعد مجزرة الجياع.. الأونروا: توزيع المساعدات في غزة بات فخا مميتا

رأى المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن توزيع المساعدات في غزة بات “فخا مميتا”، مستشهدا بتقارير طواقم طبية موجودة في القطاع تحدثت عن “عدد كبير من الضحايا” بين المدنيين الجائعين.

جاء ذلك في معرض تعليق لازاريني، على إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار، فجر الأحد، على آلاف المُجوّعين الفلسطينيين في مركز لتوزيع المساعدات بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لفرار العشرات من أهالي غزة قرب حاجز نتساريم الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم، وقال شاهد عيان “الناس رايحة تاكل وتشرب وتجيب أكل لأولادها، وقوات الاحتلال أطلقت النار عليهم”.

وقال لازاريني عبر حسابه على منصة “إكس”: “يجب أن تكون عمليات إيصال المساعدات وتوزيعها واسعة النطاق وآمنة”، مشددا على أن “ذلك لا يمكن تحقيقه في غزة إلا عبر الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا”.

وشدد على “ضرورة السماح لوسائل إعلام دولية الدخول لغزة وتغطية الفظائع المستمرة بشكل مستقل، بما في ذلك جريمة إسرائيل التي وقعت صباحا بحق الفلسطينيين برفح”.

وأكد المسؤول الأممي أنه يجب على إسرائيل رفع الحصار والسماح للأمم المتحدة بوصول آمن ودون عوائق لإدخال المساعدات إلى غزة، باعتبار ذلك الطريقة الوحيدة لتجنب المجاعة في القطاع، بما في ذلك مليون طفل.

#Gaza: aid distribution has become a death trap.

Mass casualties including scores of injured & killed among starving civilians due to gunshots this morning. This is according to reports from international medics on ground.

A distribution point by the Israeli- American plan was…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) June 1, 2025