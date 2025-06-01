حماس تصدر بيانا جديدا بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعدادها للبدء فورا في جولة مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل للوصول إلى اتفاق بشأن نقاط الخلاف، بما يؤمّن إنهاء المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني، وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقالت الحركة في بيان نشر على منصة تليغرام، اليوم الأحد: “نرحب باستمرار الجهود القطرية والمصرية من أجل التوصّل إلى إنهاء الحرب التي يشنّها الاحتلال الصهيوني على شعبنا في قطاع غزة”.

وأكدت حماس عبر بيانها “استعداد الحركة للشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة، للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف، بما يؤمّن إغاثة شعبنا وإنهاء المأساة الإنسانية، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كاملٍ لقوات الاحتلال”.

ويأتي بيان حماس غداة إعلان الحركة عن تسليمها للوسطاء ردها على مقترح المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بشأن قطاع غزة، وقد أعلن ويتكوف بجانب تل أبيب رفض ذلك الرد بشكل قاطع.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قطر ومصر، مواصلة جهودهما المكثفة لتقريب وجهات النظر والعمل على تذليل النقاط الخلافية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة ارتكازا على مقترح ويتكوف، بما يتيح استئناف المفاوضات غير المباشرة على أساس هذا المقترح.

بيان قطري – مصري بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/C5lEqpaU17 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 1, 2025

وأكدت الدولتان، في بيان مشترك “اعتزامهما التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتكثيف الجهود لتذليل العقبات التي تشهدها المفاوضات”.

ودعت قطر ومصر إلى ضرورة تحلي الأطراف كافة بالمسؤولية، ودعم جهود الوسطاء لإنهاء الأزمة في قطاع غزة بما يعيد الاستقرار والهدوء للمنطقة.

وأعربت الدولتان عن تطلعهما للتوصل بسرعة لهدنة مؤقتة لمدة 60 يوما تؤدي إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وبما يسمح بإنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع والسماح بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، بما يضمن التخفيف من المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة، وصولا لإنهاء الحرب بشكل كامل والبدء في إعادة إعمار القطاع وفقا للخطة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة في القاهرة في 4 مارس/آذار 2025.