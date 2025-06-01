“دولة فلسطينية في الريفيرا”.. السفير الأمريكي لدى إسرائيل يهاجم فرنسا

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايكل هاكابي “إذا كانت فرنسا مصممة على رؤية دولة فلسطينية فأقترح عليها أن تقتطع جزءا من الريفيرا الفرنسية لإنشاء دولة فلسطينية”.

وأضاف هاكابي في مقابلة مع شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية “يمكن لفرنسا القيام بذلك، لكن لا يمكنها أن تمارس ضغوطا على دولة ذات سيادة، وأجد أن الأمر مثير للاشمئزاز لأنهم يعتقدون أن لديهم الحق في القيام بهذا الشيء”.

وأكد هاكابي أن الولايات المتحدة لن تشارك في مؤتمر تستضيفه فرنسا والسعودية في نيويورك خلال يونيو/حزيران الجاري في إطار الدعوة إلى إنشاء دولة فلسطينية.

هجوم إسرائيلي على ماكرون

وكانت الخارجية الإسرائيلية قد شنت هجوما حادّا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واتهمته بمواصلة “حملة صليبية” ضد إسرائيل بعد تأكيده أهمية قيام دولة فلسطينية وضرورة السماح بإدخال الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد ماكرون، الجمعة، أن الاعتراف بدولة فلسطينية “ليس مجرد واجب أخلاقي بل ضرورة سياسية أيضا”.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال عند اختيار هاكابي، القس المعمداني والحاكم السابق لولاية أركنساس، سفيرا في إسرائيل إنه “يعشق إسرائيل وشعب إسرائيل يبادله العشق”.

الخلاف بين ترامب ونتنياهو

وردا على سؤال بشأن الخلاف بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال هاكابي “قد يحدث خلاف لكن ليست هناك مخاوف من قطيعة في العلاقات الثنائية”.

وتساءل هاكابي “هل توجد أحيانا اختلافات في الرأي بشأن الخطوات التالية في حرب غزة أو إعادة الرهائن، أو ربما تجنب حرب شاملة مع إيران؟”، وأجاب “بالطبع، هذا أمر طبيعي”.

وأكد هاكابي أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل “ليست في خطر، وليست ممزقة أو متصدعة بأي شكل”، مضيفا أن هذه العلاقة “قوية ويجب أن تكون بهذا الشكل”، وأنه لا بد من المحافظة على ما وصفها بـ”الشراكة” بين البلدين.

المفاوضات بشأن إيران وغزة

ووصف هاكابي إيران بأنها “أحد وربما أكبر الأخطار للسلام العالمي”، وأنها تمثل “خطرا وجوديا” لإسرائيل.

وعلى الرغم من ذلك فقد عبَّر هاكابي عن أمله أن تنجح المفاوضات الجارية بشأن الملف النووي الإيراني لتجنب العمل العسكري، وهو الموقف ذاته الذي عبَّر عنه ترامب خلال مؤتمره الصحفي في البيت الأبيض، يوم الجمعة.

وأشار هاكابي إلى أن ترامب أكد أنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

وعن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال هاكابي “نأمل وندعو الله أن تقوم (حركة المقاومة الإسلامية) حماس بتسليم جميع الرهائن، ثم تغادر غزة نهائيا. إذا فعلت ذلك فسينتهي الأمر”.