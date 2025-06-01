طاهر النونو: لم نرفض مقترح ويتكوف وهذا ما عرضناه (فيديو)

قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنهم لم يرفضوا مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مؤكدا أنهم عرضوا ضمان وقف الحرب ووصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

سلاح المقاومة “غير قابل للنقاش”

وأوضح النونو في لقاء على الجزيرة مباشر، بعد منتصف ليل السبت، أن سلاح المقاومة “غير قابل للنقاش”، مشددا في الوقت نفسه على جاهزية الحركة للتفاوض الفوري من أجل اتفاق ينهي العدوان على غزة ويحقق الإفراج عن الأسرى، بشرط حماية الحقوق الفلسطينية ووقف الاعتداءات المستمرة.

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وأشار النونو إلى أن الحركة ترفض محاولات الاحتلال فرض هدنة مؤقتة تتيح له استئناف القتال لاحقا. وأكد أن الفصائل الفلسطينية تصر على أن يكون أي اتفاق في صالح كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه، وليس مجرد حلول مؤقتة تخدم أجندة الاحتلال.

المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لـ #حماس طاهر النونو لـ #الجزيرة_مباشر: أقول لويتكوف أننا جاهزون الآن لبدء مفاوضات غير مباشرة لمرحلة 60 يوما pic.twitter.com/UVSgsS3K7I — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 31, 2025

“واشنطن تطبّق رؤية الاحتلال”

وقال إن “الاحتلال لم يحترم قرارات المؤسسات الدولية وواصل حربه وعدوانه”، مؤكدا أن “سلاح المقاومة غير قابل للتفاوض أو النقاش ولن نتخلى عنه”.

وأضاف النونو أن “نتنياهو يشعر بالعجز والضعف رغم ارتكابه المجازر في غزة”، مشددا على أن “الاحتلال يواصل جرائم الحرب ويستخدم المدنيين وسيلة ضغط من أجل أهداف سياسية”.

وأوضح أن “الإدارة الأمريكية تطبّق رؤية الاحتلال وتعاملنا معها للتخفيف من معاناة شعبنا”، لافتا إلى أن “حماس قامت بالتشاور مع الفصائل الفلسطينية قبل الرد على مقترح ويتكوف، ونتشاور مع الوسطاء باستمرار ونأخذ مقترحاتهم ونتشاركها مع الفصائل الفلسطينية”.

وشدد النونو على أن “هدفنا حقن دم شعبنا الفلسطيني والوصول إلى نهاية للحرب”، مضيفا “لم نتواصل مباشرة مع الإدارة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة، ولن نرفض حال حدث ذلك”.

"سلاح المقاومة غير قابل للتفاوض".. القيادي في حماس طاهر النونو لـ #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/YpWVgQTxmk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 31, 2025

“حسم القضايا الأساسية”

وأكد النونو “لم نرفض مقترح ويتكوف، وما عرضناه هو ضمان وقف الحرب ووصول المساعدات”، لافتا إلى أن “هدفنا وصول المساعدات للشعب الفلسطيني بدون تمييز، وعرضنا تسليم الأسرى على مراحل”.

وأشار إلى أن “الاحتلال يسعى لوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 60 يوما ثم يستأنف القتال وهو ما نرفضه”، مبيّنا أن “حماس وافقت بشكل كامل على مقترح ويتكوف قبل تعديله ولكن الاحتلال رفضه”، موضحا أن “ويتكوف يعرض أن تكون القضايا الأساسية محل تفاوض رغم أنها كانت محسومة من قبل”.

"سلاح المـقـ ـاومـة غير قابل للتفاوض".. قيادي بحـ ـمـ ـاس للجزيرة مباشر: لم نرفض مقترح ويتكوف، وما عرضناه هو ضمان وقف الحـرب ووصول المساعدات#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/yD9fvlgFgf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 1, 2025

“جاهزون لبدء مفاوضات”

وأكد النونو أن “التسليم بمطالب الاحتلال هزيمة واستسلام لن نقبله وأولويتنا مصلحة شعبنا”، مشددا “أقول لويتكوف إننا جاهزون الآن لبدء مفاوضات غير مباشرة لمرحلة 60 يوما، ومنفتحون على جولة تفاوضية تفضي لاتفاق لوقف دائم لإطلاق النار”.

وأشار كذلك إلى أن “الاحتلال يريد الاحتفاظ بحق القتل وتوصيل المساعدات على طريقته وهو ما لا نقبله”، مضيفا أن “ما يطرحه الاحتلال هو استمرار احتلال أجزاء من غزة واستمرار سياسة التجويع”.

وختم النونو بالقول “ما نطرحه هو العودة للاتفاق السابق، ولم نأتِ بجديد، ولم نغيّر في جوهر اتفاق ويتكوف. هدفنا مصلحة الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحرب هو هدفنا في أي مفاوضات”.

مقترح المبعوث الأمريكي.. حـ ـمـ ـاس ترد وويتكوف يعلّق من جديد#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/K5LYOo3VD3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 31, 2025

مقترح ويتكوف

وفي وقت سابق السبت، أعلنت حماس تسليم ردها على مقترح ويتكوف إلى الوسطاء، وأوضحت في بيان أنها قدّمت ردها “بعد إجراء جولة مشاورات وطنية، وانطلاقا من مسؤوليتها العالية تجاه شعبنا ومعاناته”.

وجاء في البيان “سلّمت اليوم حركة حماس ردها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع”.

وأضافت الحركة أن المقترح المطروح يتضمن “إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم ثمانية عشر جثمانا، مقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين”.

لكن ويتكوف عبّر عن رفضه رد حماس على مقترحه الأخير، مشددا على ضرورة أن توافق الحركة على الإطار الذي طرحته واشنطن أساسا لبدء محادثات التقارب، التي يمكن الشروع فيها فورا خلال الأسبوع المقبل.