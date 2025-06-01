لحظة استهداف المسيرات الأوكرانية قاذفات استراتيجية روسية (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو وصور نشرتها وسائل إعلام ومواقع أوكرانية، اليوم الأحد، ما قالت إنه لحظة هجوم بالمسيّرات على قاذفات استراتيجية روسية في قواعد جوية بسيبيريا، على بعد آلاف الكيلومترات من أوكرانيا.

ويظهر المقطع، الذي تم تصويره باستخدام مسيرة، القاذفات وهي تحترق وتتصاعد منها أعمدة من الدخان الأسود.

وقال مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية إنّ كييف شنت “عملية خاصة واسعة النطاق” تم التخطيط لها منذ فترة طويلة واستهدفت أربع مطارات عسكرية في جميع أنحاء روسيا.

ومن بين القواعد الجوية التي تم استهدافها، قاعدة بيلايا الجوية في منطقة إيركوتسك، التي تبعد أكثر من 4000 كيلومتر (2500 ميل) عن أوكرانيا، ومطار أولينيا الواقع في المنطقة القطبية الشمالية التابعة لروسيا، على بعد حوالي 1900 كيلومتر من أوكرانيا.

وأضاف المصدر، الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته، أنّ أكثر من 40 طائرة روسية أصيبت بأضرار نتيجة للهجوم.

وأوضح المسؤول أن الطائرات التي تم استهدافها شملت قاذفات استراتيجية من طرازي (تو-95) و(تو-22) التي تستخدمها روسيا لإطلاق صواريخ بعيدة المدى على أوكرانيا.

وذكر أن الإعداد لتنفيذ الهجوم استغرق أكثر من عام ونصف وأشرف عليه الرئيس فولوديمير زيلينسكي شخصيا، وتم خلاله نقل المسيرات في حاويات تحملها شاحنات إلى عمق الأراضي الروسية.

تأكيد روسي

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية استهداف أوكرانيا لمطارات عسكرية في خمس مناطق بطائرات مسيرة.

وذكرت أن الهجمات استهدفت مناطق (مورمانسك) و(إيركوتسك) و(إيفانوفو) و(ريازان) و(أمور). وقالت الوزارة إن الدفاعات الجوية تصدت للهجمات في جميع المناطق باستثناء منطقتين هما (مورمانسك) و(إيركوتسك).

وأضافت الوزارة “في منطقتي مورمانسك وإيركوتسك، أدى إطلاق طائرات مسيرة من منطقة قريبة من القاعدتين الجويتين إلى اشتعال النيران في عدة طائرات”.

وأوضحت أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، كما تم إخماد الحرائق المشتعلة.

وقالت الوزارة إن السلطات اعتقلت بعض الأفراد المتورطين في الهجمات.