لحظة انطلاق سفينة جديدة من أسطول الحرية نحو غزة والجزيرة مباشر على متنها (فيديو)

انطلقت من ميناء كاتانيا الإيطالي، اليوم الأحد، سفينة جديدة تتبع “تحالف أسطول الحرية” في طريقها إلى قطاع غزة وعلى متنها موفد من الجزيرة مباشر.

ووثق موفد الجزيرة مباشر اللحظات الأولى من رحلة السفينة “مادلين”، ومغادرتها ميناء كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية.

ورافقت قوارب عدة السفينة “مادلين” خلال الدقائق الأولى من إبحارها قبل أن تواصل رحلتها نحو قطاع غزة.

ومن بين المبحرين على السفينة ريما حسن عضو البرلمان الأوروبي، التي سبق أن منعتها الحكومة الإسرائيلية من دخول فلسطين، كما تشارك أيضا الناشطة السويدية المعروفة ريتا ثونبرغ.

وتعرضت سفينة تتبع “تحالف أسطول الحرية” إلى هجوم بمسيّرات، في مايو/أيار الماضي، بينما كانت تبحر في المياه الدولية قبالة سواحل مالطا.

وتعرضت السفينة، التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، إلى أضرار نتيجة الهجوم مما أعاقها عن مواصلة رحلتها، واتهم التحالف إسرائيل باستهداف السفينة.

ويضم “تحالف أسطول الحرية” منظمات حقوقية وناشطين يرفضون الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ 2 مارس/آذار، ويطالبون بإدخال المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان قطاع غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.