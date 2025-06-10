“أنصار الله” توجه “نصيحة” لسفارات أجنبية في إسرائيل

قالت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الثلاثاء، إنها تنصح سفارات الدول في تل أبيب، والقريبة مما سمتها “أهدافا مشروعة” لقواتها، بإغلاقها، إذا لم تقم السلطات الإسرائيلية بإبعادها مسافة كافية عن هذه الأهداف “حفاظا على أمنها”.

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط إن “الرد اليمني على العدوان الصهيوني على اليمن سيكون في اتجاهات مختلفة”.

وفي تصريحات له، اليوم الثلاثاء، عبر قناة الإعلام الحربي التابع للجماعة على منصة تلغرام، أكد المشاط أن “الضربات على العدو الصهيوني ستكون مدروسة وفعالة وحيوية، بما يُبقي لقوات اليمن الأفضلية والسيطرة على مسرح المواجهة”.

ودعا المشاط “سفارات الدول القريبة من أهداف مشروعة لقوات اليمن في يافا المحتلة (تل أبيب) إلى إلزام حكومة العدو بإبعادها مسافة كافية حفاظا على أمنها”.

وأشار إلى أنه “إذا لم تستجب حكومة العدو لأي سفارة بهذا الطلب، فننصحها بالإغلاق والمغادرة حتى لا يعرّضها العدو للخطر”.

ولفت المشاط إلى “إمكانية تواصل خارجيات سفارات الدول الموجودة في الكيان الصهيوني مع وزارة الخارجية في صنعاء (تابعة للجماعة)، للتأكد من خلو محيطها من أي هدف مشروع لقوات جماعة أنصار الله”.

وفي هذا الصدد، أوضح المشاط “سنقوم بإفادة أي دولة تطلب معلومات عن وضع سفارتها في الكيان الصهيوني”.

وأكد المشاط أن “ميزات الصواريخ اليمنية المعلن عنها سابقا لم تُستخدم بعد”، مشددا على أهمية التنسيق قبل استخدامها.

رصد صاروخ أُطلق من اليمن

وقبل تصريحات المشاط، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صاروخ أُطلق من اليمن، زاعما أنه تمكن من اعتراضه.

وقال الجيش في بيان عبر منصة إكس “رصدنا إطلاق صاروخ من جهة اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف البيان “أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد”، مشيرا إلى أنه طُلب من الإسرائيليين الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.

وفي بيان لاحق، قال الجيش إنه “تم إطلاق صواريخ اعتراض إضافية خشية سقوط شظايا ناجمة عن عملية الاعتراض”.

وقبل ذلك بوقت قصير، أعلنت الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال، في بيان، تفعيل صفارات الإنذار في عسقلان وبيت شيمش والقدس ومنطقة تل أبيب الكبرى، وعشرات البلدات في جنوب إسرائيل ووسطها عقب إطلاق الصاروخ من اليمن.

وأفادت القناة السابعة بتعليق حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب مؤقتا بعد إطلاق الصاروخ من اليمن.

وتسبب الإطلاق المستمر للصواريخ من اليمن على وسط إسرائيل في تعليق شركات طيران دولية عديدة رحلاتها إلى تل أبيب لفترات متفاوتة.

وتؤكد جماعة أنصار الله استمرارها في مهاجمة إسرائيل لحين إنهائها حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 20 شهرا.