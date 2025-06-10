أولى تصريحات غريتا ثونبرغ بعد ترحيلها من إسرائيل.. ماذا جرى لنشطاء “مادلين”؟ (فيديو)

قالت غريتا ثونبرغ الناشطة السويدية التي كانت على متن القارب “مادلين” المتجه لكسر الحصار عن غزة، إن إسرائيل اختطفتهم قسرا في المياه الدولية وجلبتهم إلى أراضيها، معتبرة أن هذا العمل غير قانوني وينتهك الحقوق الدولية.

وأكدت ثونبرغ، لدى وصولها مطار شارل ديغول الفرنسي تمهيدا لعودتها إلى بلادها، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لم تتعامل معهم بطريقة إنسانية، رغم توقيعها مع بعض النشطاء على رغبتهم في مغادرة إسرائيل.

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وأعربت غريتا عن قلقها البالغ على مصير بقية نشطاء قارب مادلين المحتجزين في إسرائيل، وطالبت بالإفراج عنهم فورا. وأكدت أن منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة جريمة غير قانونية، مشددة على ضرورة السماح بوصول الدعم الإنساني إلى السكان المحاصرين.

وعلّقت على نشر الإسرائيليين “فيديوهات الساندوتشات”، قائلة “إنها من باب الدعاية ولكن في الحقيقة اختطفونا وهذا غير قانوني”.

ترحيل تدريجي لنشطاء “#مادلين”.. غريتا تغادر إسرائيل و”سندوتشات” تثير سخرية عالمية (شاهد)https://t.co/s5j0Ayy6Xq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 10, 2025

كسر الحصار

ووصفت ثونبرغ اعتراف بعض الحكومات بدولة فلسطين بأنه أقل ما يمكن القيام به، محذرة من التواطؤ الدولي مع إسرائيل في جرائمها.

وأكدت أن هدف ناشطي “مادلين” كان إدخال المساعدات وكسر الحصار المفروض على غزة، مستنكرة استمرار الاحتلال والاستيطان والقمع ضد الفلسطينيين، ومؤكدة استمرار جهود أسطول الحرية حتى تحقيق ذلك.

وختمت غريتا حديثها بالإشارة إلى وصف الرئيس دونالد ترامب لها بـ”الشابة الغاضبة”، مؤكدة أنها فخورة بذلك، وأن العالم بحاجة إلى شابات غاضبات يطالبن بالعدالة ووقف الفظائع ضد الفلسطينيين.

وكان على متن القارب “مادلين” طاقما يضم 12 ناشطا وناشطة، من بينهم موفد الجزيرة مباشر الزميل عمر فياض.

وجاء “اختطاف” القارب حين كان يبحر في المياه الدولية، حيث حاصرته زوارق إسرائيلية، وظهر الجنود في بث مباشر وهم يطالبون المتضامنين برفع أيديهم.