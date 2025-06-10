إسرائيل.. اتهام 3 بتهريب “مخدرات وسجائر” إلى غزة لتنفيذ “أعمال إرهابية”

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن النيابة اتهمت ثلاثة مواطنين من بدو النقب المحتل، بتهريب “مخدرات وسجائر” إلى قطاع غزة باستخدام طائرات مسيّرة خلال الحرب الجارية، ووُجّهت إليهم تهم خطرة بينها تزويد “العدو بوسائل لتنفيذ أعمال إرهابية”.

ووفق لائحة الاتهام، استغل المتهمون قدرة المسيّرات على حمل عشرات الكيلوغرامات، وأطلقوها نحو غزة حيث بقيت هناك، وهو ما أتاح لأفراد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جمعها واستخدامها، بحسب زعم النيابة.

وأشارت التحقيقات إلى تنفيذ “عدة عمليات تهريب مشابهة” خلال الفترة الماضية، وفق ادعائها.

وتتضمن لائحة الاتهام المزعومة أيضا تهم “تصدير مخدرات خطرة، تشويش سير العدالة، حيازة مخدرات، القيادة أثناء سحب الرخصة، والقيادة بدون ترخيص، إضافة إلى تهم بالإهمال”.

وقالت النيابة الإسرائيلية إن الأفعال ارتُكبت في وقت الحرب وداخل أراضٍ يسيطر عليها “عدو واضح”، وبعلم تام بعواقب تسليم هذه الأدوات لحماس، على حد زعمها.