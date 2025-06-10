السفير الأمريكي لدى إسرائيل يكشف تفاصيل مثيرة عن تأثير صواريخ “أنصار الله” في تل أبيب

كشف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، مساء الثلاثاء، عن حجم التهديدات الأمنية التي تواجهها البعثة الدبلوماسية الأمريكية في تل أبيب جراء هجمات جماعة أنصار الله اليمنية.

وفي تصريحات لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال السفير إن الصواريخ التي يطلقها الحوثيون تجبره على التوجه إلى الملاجئ بمعدل مرة كل يومين تقريبا.

وأضاف أن صفارات الإنذار تمنحهم فقط 90 ثانية للنزول إلى الملاجئ، سواء داخل مبنى السفارة الأمريكية أو في مقر إقامته.

وأوضح السفير أنه كان في إحدى المرات داخل مقر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”، واضطر للنزول إلى الملجأ برفقة مدير الجهاز، مشددا على أنه “لا أحد مستثنى من ذلك”، وأن هذه الإجراءات تُتخذ بشكل شبه يومي.

جماعة أنصار الله تعتزم توسيع نطاق هجماتها ضد إسرائيل

في السياق، أعلنت جماعة أنصار الله عزمها توسيع نطاق هجماتها على إسرائيل، وذلك بعد ساعات من هجوم تل أبيب على ميناء الحديدة غربي اليمن.

وأكد نائب رئيس الهيئة الإعلامية للجماعة نصر الدين عامر أن “العدوان الإسرائيلي الجديد على ميناء الحديدة لم يُحدث أي تأثير يُذكر على عمليات المساندة لغزة، ولا على معنويات شعبنا الذي يخرج أسبوعيا الى الشوارع بالملايين نصرة لغزة”.

وفي منشور له على منصة إكس، شدَّد عامر على أن “هذا العدوان لم يعرقل التحضيرات لتصعيد وتوسيع العمليات داخل عمق إسرائيل”.

وأضاف “لن يُرفع الحصار البحري اليمني الذي أدى إلى إغلاق كامل لميناء أم الرشراش (إيلات)، ولن يُرفع الحظر عن مطار اللد (بن غوريون) الذي أجبر أغلب شركات الطيران العالمية على وقف تعاملها مع مطارات العدو”، مؤكدا أن “غزة ليست وحدها ولن تكون وحدها، والتصعيد وتوسيع العمليات قادم”.

العدوان الصهيوني الجديد على ميناء الحديدة ليس له أي تأثير يذكر على عملياتنا المساندة لغزة ولا على التحضيرات للتصعيد وتوسيع العمليات على عمق كيان العدو الصهيوني إن شاء الله ، ولن يرفع الحصار البحري اليمني الذي أدى إلى إغلاق كامل لميناء أم الرشراش ولن يرفع الحظر عن مطار اللد والذي… — نصر الدين عامر | Nasruddin Amer (@Nasr_Amer1) June 10, 2025

سلاح البحرية الإسرائيلي يقصف أهدافا في اليمن

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة أنصار الله قيام إسرائيل بقصف ميناء الحديدة، وذكرت قناة المسيرة التابعة للجماعة في خبر عاجل أن “العدو الإسرائيلي استهدف بغارتين أرصفة ميناء الحديدة”، ولم تتطرق إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف الإسرائيلي.

من جانبه، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن “سفنا تابعة لسلاح البحرية هاجمت أهدافا لنظام الحوثي في ميناء الحديدة، ردا على هجمات الحوثيين ضد إسرائيل“.

وأضاف “الهجوم يهدف إلى تعميق الضرر في ميناء الحديدة الذي لا يزال يُستخدم لعمليات إرهابية” وفق ادعائه.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن هذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها إسرائيل اليمن من البحر.

وبحسب الهيئة، فإن هذه الضربة تُعَد العاشرة التي تنفذها إسرائيل في الأراضي اليمنية منذ اندلاع الحرب. وكانت آخر ضرباتها في 28 مايو/أيار، حين قصف سلاح الجو مطار صنعاء الدولي.

وجدد جيش الاحتلال إنذاره لليمنيين بإخلاء الميناء، مدعيا “استخدام جماعة الحوثي الميناء لأغراض عسكرية”.

ومساء الاثنين، أنذر جيش الاحتلال “جميع الموجودين بموانئ رأس عيسى والحديدة والصليف غربي اليمن بالإخلاء”، في تلويح باستهدافها.