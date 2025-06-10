تلويح أمريكي لإيران: مستعدون للرد بقوة ساحقة (فيديو)

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، استعداد القوات الأمريكية للرد “بقوة ساحقة” لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، في حال فشل المسار الدبلوماسي، مشيرًا إلى أنه قدّم بالفعل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيجسيث خيارات عملياتية متعددة تحسّبًا لهذا السيناريو.

وقال كوريلا، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، إن القيادة المركزية ترى في الوضع الحالي “فرصة استراتيجية” لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، في ظل مواصلتها رفع مستويات تخصيب اليورانيوم إلى نسب مقلقة تجاوزت 60%.

وأضاف أن أي هجوم إسرائيلي منفرد على إيران من شأنه أن يفاقم المخاطر الأمنية على القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة، لافتًا إلى أن القيادة العسكرية تتابع عن كثب جميع التحركات التي قد تؤثر على التوازن الإقليمي.

وعن التهديدات المتفرعة من النفوذ الإيراني، أشار الجنرال كوريلا إلى أن “وكلاء طهران في المنطقة في أضعف حالاتهم”، لكنه حذّر في المقابل من أن “التحدي الأكبر يتمثل في الحوثيين، الذين يواصلون حشد الأسلحة تحت إشراف خبراء من الحرس الثوري الإيراني”. ودعا إلى ضرورة وقف تدفق السلاح إلى اليمن، محذرًا من تداعيات ذلك على أمن الملاحة البحرية.

وأكد كوريلا “أن القوات الأمريكية استهدفت الحوثيين على مدى 51 يومًا متواصلة، في عمليات عسكرية هدفت إلى ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر”، مشيرًا إلى أن القيادة حدثت برمجيات التجسس والرادارات والأنظمة البحرية للتصدي لخطر المسيّرات.

وفي سياق متصل، شدد قائد القيادة المركزية على التزام بلاده بأمن إسرائيل، كاشفًا عن نشر بطارية دفاع جوي من طراز “ثاد” في الأراضي الإسرائيلية لحمايتها من التهديدات الجوية المتصاعدة.