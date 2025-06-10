جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه إنذارا بإخلاء 3 موانئ يمنية

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي جميع المتواجدين بموانئ رأس عيسى والحديدة والصليف غربي اليمن بالإخلاء، في تلويح علني باستهدافها.

وعبر حسابه بمنصة إكس، وجه متحدث جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في بيان له: “التحذير لكل المتواجدين في موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف البحرية، التي يسيطر عليها الحوثيون“.

وأضاف “عليكم إخلاء هذه الموانئ والابتعاد عنها حفاظا على سلامتهم، وذلك حتى إشعار آخر”.

وادعى متحدث جيش الاحتلال بأن “جماعة الحوثي تستخدم تلك الموانئ لصالح أنشطتها الإرهابية” بحسب وصف البيان.

#عاجل تحذير لكل المتواجدين في الموانئ البحرية التي يسيطر عليها النظام الحوثي الإرهابي

⭕️ميناء رأس عيسى

⭕️ميناء الحديدة

⭕️ميناء الصليف 🔴أمامكم تحذير هام وعاجل🔴 نظرًا لقيام النظام الحوثي الإرهابي باستخدام الموانئ البحرية لصالح أنشطته الإرهابية نحث جميع المتواجدين في هذه الموانئ… pic.twitter.com/8Yjo0HA4Dt — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 9, 2025

سقوط صاروخ من اليمن قبل وصوله إسرائيل

وفي وقت سابق اليوم، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، قبل وصوله إلى أجواء البلاد.

وادعت هيئة البث الرسمية أن “الصاروخ كان في طريقه نحو الأراضي الإسرائيلية، لكنه سقط قبل الوصول، ما حال دون تفعيل صفارات الإنذار”.

ويعد هذا أول صاروخ يطلق من اليمن باتجاه إسرائيل منذ الخميس الماضي.

والخميس الماضي، أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية استهداف مطار بن غوريون بصاروخ فلسطين 2، فيما قال جيش الاحتلال إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وفي الفترة الأخيرة، أعلن جيش الاحتلال اعتراض صواريخ أُطلقت من اليمن.

وتسبب الإطلاق المستمر للصواريخ من اليمن على وسط إسرائيل بتعليق شركات طيران دولية عديدة رحلاتها إلى تل أبيب لفترات متفاوتة.

وتؤكد جماعة أنصار الله استمرارهم في مهاجمة إسرائيل لحين إنهائها حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 20 شهرا.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية، بدعم أمريكي، أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.