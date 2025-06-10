سرايا القدس تستولي على طائرة استخبارية إسرائيلية وترشق عسقلان بالصواريخ (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، فيديو يوثق مشاهد من استيلاء مقاتليها على “طائرة استخبارية صهيونية وقصف مدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية”.

ويظهر في المقطع طائرة استطلاع، إضافة إلى لقطات لتجهيز وإطلاق صواريخ باتجاه مدينة عسقلان، وذلك ضمن معركة طوفان الأقصى.

تفجير عبوات برميلية

وفي بيان آخر على تليغرام، أعلنت سرايا القدس، أن مقاتليها تمكنوا من تدمير آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في محيط مدرسة المهاجرين بمنطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، وذلك يوم السبت 7 يونيو/حزيران 2025.

وأوضحت السرايا في بيانها أنه “بعد عودتهم من خطوط القتال: أكد مجاهدونا تمكنهم من تدمير آليات عسكرية صهيونية توغلت في محيط مدرسة المهاجرين في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس بتفجير عدد من العبوات البرميلية شديدة الانفجار – المزروعة مسبقاً”.

كثافة نارية وقنابل دخانية

وأضاف البيان أن مقاتلي السرايا رصدوا إطلاق قوات الاحتلال كثافة نارية وقنابل دخانية لتغطية المكان، تمهيداً لإجلاء القتلى والجرحى من المنطقة، بحسب تعبيره.

وتبذل المقاومة جهودا متواصلة باستغلال جميع الإمكانيات المتاحة لمواجهة الجيش الإسرائيلي المدجج بالسلاح والدعم الأمريكي، حيث تنفذ عمليات عسكرية وكمائن بين الفينة والأخرى رغم الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل تنفيذ عمليات إبادة جماعية بحق سكان غزة بدعم أمريكي، تتجسد في القتل والتجويع والتدمير والتهجير، مع تجاهل متكرر للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية المطالبة بوقف هذه الجرائم.

وقد أسفرت هذه الأعمال عن سقوط أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، وانتشار المجاعة التي أودت بحياة العديد من المدنيين، بينهم أطفال، فضلاً عن الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية.