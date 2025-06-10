شاهد: لحظة وصول الزميل عمر فياض إلى باريس (فيديو)

وصل الزميل عمر فياض، موفد الجزيرة مباشر لتغطية رحلة القارب “مادلين”، إلى مطار “شارل ديغول” في العاصمة الفرنسية باريس بعد احتجازه من قبل السلطات الإسرائيلية.

وأظهرت اللقطات الاستقبال الحار لعمر من أفراد عائلتها فور خروجه.

واحتجزت السلطات الإسرائيلية الزميل عمر فياض بعد مهاجمة القارب “مادلين”، التابع لتحالف أسطول الحرية، في المياه الدولية في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء.

وقال الزميل عمر فياض إن القوات الخاصة الإسرائيلية التي هاجمت القارب “مادلين”، خلال رحلته لكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، احتجزوا كل من كان على متن القارب داخل غرفة لنحو 12 ساعة حتى الوصول إلى ميناء أسدود.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية رفضت تواصلهم مع محامين.