نابلس.. شهيدان وعشرات الإصابات في اقتحام إسرائيلي واسع للبلدة القديمة (فيديو)

استشهد شابان فلسطينيان، الثلاثاء، وأصيب العشرات خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة القديمة في نابلس، في عملية عسكرية بدأت منذ ساعات الفجر، وسط مشاركة قوات الاحتياط ووحدات المستعربين.

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ صباح اليوم “عملية محددة ومركزة” في منطقة القصبة بنابلس، بينما قالت القناة 14 إن “مخربين قُتلا بنيران الجيش بعد أن حاولا خطف قطعة سلاح من القوات الإسرائيلية”.

لحظة إصابة جنود من جيش الاحتلال في حدث أمني بالبلدة القديمة في نابلس. pic.twitter.com/P8ZDxObjoz — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 10, 2025

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن المواجهات المستمرة منذ الصباح أسفرت عن إصابة أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي، بينهم اثنان حالتهما خطرة، كما أصيب ثلاثة آخرون بينهم مسعف بشظايا الرصاص الذي تطلقه قوات الاحتلال بكثافة وسط المدينة.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين، واستهدفتها بالرصاص الحي عند دوار الشهداء، كما تعمدت استهداف الطواقم الصحفية ومنعتها من تغطية الأحداث، وفقا للوكالة.

استشهاد الضابط في قوات الامن الوطني الفلسطيني نضال مهدي عميرة أثناء عراك مع جنود الإحتلال في دخلة جروان بمدينة نابلس واصابة أربع جنود من قوات الإحتلال . pic.twitter.com/G5rEdqXBXA — زاهر ابو حسين (@ZAHERABUHUSIEN) June 10, 2025

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت منذ بدء الاقتحام مع 27 إصابة متنوعة، منها ثلاث بشظايا رصاص، وأربع نتيجة اعتداء بالضرب، إضافة إلى إصابة إثر السقوط من مرتفع، وأخرى بحجر في الرأس، و55 إصابة بحالات اختناق بالغاز، بينها طفلة عمرها عام ونصف نُقلت إلى المستشفى.

وأضافت الجمعية أن طواقمها تواصل إجلاء المرضى من منازلهم التي حولتها قوات الاحتلال إلى ثكنات عسكرية.

“المقاومة مستمرة”

بدوره، أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد الرحمن شديد أن تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتوغلاته في البلدة القديمة بنابلس وسائر محافظات الضفة الغربية لن يمنح الاحتلال الأمن، بل سيزيده انكسارا وخيبة.

وشدَّد شديد على أن هذه الجرائم لن تُضعف عزيمة الشعب الفلسطيني أو تمسُّكه بخيار المقاومة والصمود والدفاع عن الأرض والمقدسات مهما بلغت التضحيات.

وأضاف أن ضربات المقاومة للاحتلال ستستمر في مناطق الضفة كافة رغم التصعيد الإسرائيلي، وأن مخططات الضم والتهجير ستفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني. ودعا شديد الفلسطينيين في الضفة إلى الوحدة وتصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه وعدم ترك جرائمهم دون رد.

اعتداء على سائق “تاكسي” في نابلس

وفي أحد الفيديوهات المتداولة، تعرَّض سائق سيارة أجرة فلسطيني لاعتداء عنيف قرب مدرسة ظافر المصري في مدينة نابلس.

وأظهر مقطع فيديو متداول السائق وهو يصرخ “مريض أنا مريض” بينما يتعرض للضرب من قِبل قوات الاحتلال.

يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس منذ 21 يناير/كانون الثاني.

ومساء الاثنين، وزع الجيش الإسرائيلي خريطة يظهر فيها 100 منزل في مخيم جنين ينوي هدمها، بحسب اللجنة الإعلامية للمخيم.

​​​​​​​وأدى التصعيد الإسرائيلي إلى تهجير أكثر من 5 آلاف عائلة من المخيمين (25 ألف مواطن) وتدمير ما لا يقل عن 400 منزل كليا، و2573 منزلا جزئيا، مع استمرار إغلاق مداخلهما وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.