الإنذار يدوي والذعر يجتاح زيكيم.. صاروخ من غزة على مستوطنات الغلاف والاحتلال يتوعد

أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، اعتراض قذيفة صاروخية ادعت أنها أطلقت من شمال قطاع غزة نحو مستوطنة محاذية للقطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن سلاح الجو قذيفة اعترض قذيفة صاروخية أطلقت من شمال قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية.

وأعلن في منشور على منصة إكس انطلاق صفارات الإنذار بمحاذاة قطاع غزة، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إطلاق صفارات الإنذار في (مستوطنة) زيكيم.

صواريخ من غزة واليمن

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه منذ استئناف القتال في قطاع غزة منتصف مارس/آذار، تم إطلاق نفس العدد من الصواريخ على إسرائيل من غزة واليمن “47 صاروخا باليستيا من اليمن، و47 صاروخا من غزة”.

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة الصاروخية، وقد تسببت صافرات الإنذار في حالة من الهلع في صفوف الإسرائيليين.

أدرعي يحذر

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن جيش الاحتلال “سيرد بشكل صارم على كل عملية إرهابية أو عملية إطلاق قذائف صاروخية”، على حد وصفه.

وقال “إلى كل المتواجدين في شمال قطاع غزة وتحديدًا في أحياء (الكرامة، وعبد الرحمن، والنهضة ومعسكر جباليا)، الجيش يعمل بقوة شديدة جدا في مناطق وجودكم لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية”.

ودعا أدرعي السكان إلى الإخلاء “فورا جنوبا إلى المآوي المعروفة في مدينة غزة”، وقال إن “العودة إلى مناطق القتال تشكل خطرًا على حياتكم”، وكرر العبارة في منشوره.