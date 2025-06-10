قتل مسعفين واستهداف الجائعين.. الاحتلال يواصل مجازره والمقاومة تدعو لاستنفار عالمي (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر، إن 47 فلسطينيا، استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء.

إطلاق نار على الجائعين في نتساريم

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد ️19 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 200 جراء قصف مدفعي وإطلاق نار من الاحتلال على منتظري المساعدات عند محور نتساريم الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه.

وأظهر مقطع فيديو لكاميرا الجزيرة مباشر، نقل ضحايا العدوان الإسرائيلي على المحتشدين لتلقي المساعدات صباح اليوم، وهم يفرون من المنطقة وسحب الدخان الأسود تتصاعد من خلفهم، وشوهد الجرحى وهم ينقلون على عربات ترجها الدواب.

عشرات الشهداء

وأشار مراسل الجزيرة مباشر إلى استشهاد 12 فلسطينيا في جنوب قطاع غزة، وإلى استشهاد آخرين في قصف خيمة تؤوي نازحين قرب بئر 19 في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

وفي شرقي مدينة خان يونس، استشهد 3 فلسطينيين، في قصف إسرائيلي على منطقة معن شرقي المدينة، كما تم انتشال جثامين 3 شهداء، بينهم اثنان متأثران بجراحهما، وثالث جرى انتشاله من شرق مخيم المغازي.

وفي شمال غزة، وصل ️12 شهيدا، إلى مستشفى الشفاء منذ صباح اليوم من مناطق متفرقة في جباليا البلد، بحسب ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

وكان مراسل الجزيرة مباشر قد أفاد بأن طواقم مستشفى القدس في غزة، استقبلت منذ ساعات الفجر الأولى، 12 شهيدا وأكثر من 124 إصابة مختلفة نتيجة استهداف قوات الاحتلال للمواطنين المحتشدين لاستلام المساعدات في “محور نتساريم”.

وذكر أن قوات الاحتلال، استهدفت تجمعات المواطنين قرب نقطة لتوزيع المساعدات بمحيط نتساريم، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين من بينهم أطفال.

وقال إن مستشفى العودة، بالنصيرات استقبل في وقت مبكر صباح اليوم شهيدان أحدهما طفل و92 إصابة جراء إطلاق قنابل وإطلاق نار من طائرات الاحتلال الإسرائيلي المُسيّر وقصف مدفعي تجاه تجمعات للمواطنين قرب نقطة لتوزيع المساعدات.

وفي وسط غزة أيضا، استشهد فلسطيني جراء استهداف جيش الاحتلال إسرائيلي منطقة شرقي المغازي وسط قطاع، كما استشهد فلسطينيون، جراء استهدف بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وداع مسعفين وصحفي

وبيّنت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر، وصول شهداء ومصابين لمجمع الشفاء جراء قصف اسرائيلي استهدف بلدة جباليا.

وأظهر فيديو للجزيرة مباشر، من (مجمع الشفاء الطبي) في مدينة غزة، وداع 3 من المسعفين الشهداء، إضافة إلى الصحفي مؤمن أبو العوف الذين ارتقوا أمس في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم خلال عملهم في حي التفاح.

واستشهد 5 فلسطينيين بينهم ثلاثة مسعفين وصحفي، وأصيب آخرون، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأفاد مكتب الإعلامي الحكومي بغزة في هذا الصدد بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 227 بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي مؤمن أبو العوف.

“جريمة حرب مركبة”

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استهداف المسعفين وهم على رأس عملهم، “هي جريمة حرب مركبة، تضاف إلى السجل الأسود للاحتلال الصهيوني”.

وأكدت في بيان أن استهداف من يسعف الضحايا “يُمثّل مستوى غير مسبوق من الوحشية والإجرام، ويكشف سعي الاحتلال لخنق كل أدوات النجاة والإنقاذ في غزة”.

ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى “تحمّل مسؤوليتهم في وقف جرائم الاحتلال، ومحاسبة قادته الفاشيين، وإنقاذ مصداقية المنظومة الدولية التي تتعرض لامتحان تاريخي أمام جرائم الإبادة واستهداف الاحتلال للطواقم الإنسانية في غزة أمام مرآى ومسمع العالم”.

دعوة إلى استنفار عالمي

بدورها قالت لجان المقاومة في فلسطين إن “العدو الصهيوني ومرتزقته يواصلون نصب أفخاخ القتل ومصائد الموت للناس الجوعى الذين يبحثون عن رغيف خبز يسد رمق جوعهم فيقتل العشرات ويصيب المئات من أبناء شعبنا عند ما يسمى مراكز توزيع المساعدات في غزة ورفح في جريمة متجددة ومتواصلة وخديعة مستمرة وخيانة لكل المواثيق الدولية والأخلاقية”.

وأضافت في بيان “العدو الصهيوني يكرر من جديد قتله للمسعفين ليثبت أنه لا يجيد سوى سفك دماء الأبرياء ومواصلة حربه القذرة في مشاهد تفوق كل وصف تحت وطأة سياسات إجرامية مستندة إلى غطاء سياسي وعسكري من الإدارة الأمريكية المجرمة”.

وختمت “نوجه نداءنا إلى كل الأحرار في العالم للاستنفار عالميا لنصرة شعبنا ولتبدأ المظاهرات والفعاليات والمسيرات في كل العالم ولتحاصر السفارات الامريكية والصهيونية رفضا للتوحش والإجرام الصهيوني”.