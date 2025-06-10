غضب رسمي وشعبي.. القارب “مادلين” يوحد الحكومة والمعارضة في تركيا

في وقت يشتعل العالم احتجاجا على سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على القارب مادلين في المياه الدولية واعتقال الناشطين على متنه، برزت ردود فعل تركية واسعة على المستويين الرسمي والشعبي، خاصة أن مواطنا تركيا -شعيب أوردو- من ضمن الناشطين على متن القارب.

ردود الفعل الرسمية

وأكدت مصادر في وزارة الخارجية التركية -وفق التلفزيون الرسمي للدولة- أن أنقرة تواصلت مع دول أخرى لديها مواطنون أيضا كانوا على متن القارب.

وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا قالت فيه إن الهجوم الإسرائيلي “الذي يهدد حرية الملاحة والأمن البحري أثبت مرة أخرى أن إسرائيل دولة إرهاب”، وأن “تدخل القوات الإسرائيلية ضد قارب مادلين يُعَد انتهاكا واضحا للقانون الدولي”.

من جهته، صرَّح رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، تعليقا على احتجاز إسرائيل لقارب الإغاثة مادلين، بأن الهجوم على القارب الذي انطلق بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة “يُعَد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان”.

وأضاف “ندين هذا الهجوم الجبان بأشد العبارات، فقد أظهرت الإدارة الصهيونية في إسرائيل مرة أخرى أنها لا تحتمل حتى وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة، فالتدمير الممنهج والمجازر التي تُرتكب منذ شهور في غزة نتيجة لدولة إرهابية لا تعترف بأي معيار أخلاقي أو قانوني”.

İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil Madleen gemisine yönelik saldırısı, uluslararası hukukun ve insan haklarının açıkça bir ihlalidir. Bu alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Siyonist İsrail yönetimi, temel insani yardımların dahi… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 9, 2025

وقال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إن “العملية الإرهابية التي قامت بها القوات الإسرائيلية ضد سفينة مادلين في المياه الدولية هي اعتداء دنيء على الكرامة الإنسانية”.

İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil Madleen gemisine yönelik saldırısı, uluslararası hukukun ve insan haklarının açıkça bir ihlalidir. Bu alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Siyonist İsrail yönetimi, temel insani yardımların dahi… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 9, 2025

أما كبير مستشاري الرئيس التركي لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي كيليتش، فشدد على أنه “من غير المقبول تدخل جنود إسرائيليين ضد سفينة مادلين التي انطلقت لتقدم المساعدات الإنسانية لآلاف المظلومين الذين يكافحون ضد الجوع والفقر في غزة”.

وأردف “هذا التدخل في المياه الدولية ضد السفينة يُعَد انتهاكا واضحا للقانون الدولي، كما يُظهر التوجه الإرهابي لحكومة إسرائيل برئاسة نتنياهو التي تستخدم الجوع سلاحا في الحرب، ولن تتمكن أبدا من إسكات ردود فعل المجتمع الدولي الذي يمتلك ضميرا حيا”.

ردود الفعل الحزبية

من جانبه، أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جيليك سيطرة إسرائيل على القارب، مضيفا “يجب على العالم بأسره التعاون لمحاكمة أولئك الذين أصدروا أوامر هذا الهجوم وكذلك الذين نفذوه”.

ولفت إلى أن الاعتداء على القارب يُظهر أن إسرائيل تستخدم منع المساعدات الإنسانية وسيلة للضغط، داعيا العالم أجمع إلى “إدانة هذا العدوان واتخاذ التدابير الملموسة”.

İsrail’in “Madleen” adlı gemiye dönük müdahalesini şiddetle lanetliyoruz. Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır. Madleen gemisi insanlık vicdanı adına Gazze’ye yardım götürmeye çalışırken uluslararası sularda… — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 9, 2025

كذلك دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزال المجتمع الدولي إلى “الدفاع عن فلسطين ووضع إسرائيل في مكانها الصحيح”، مؤكدا أنهم “يتوقعون من الرأي العام التركي والحكومة ردا على ذلك”.

وقال “فليفعلوا ما يلزم، فنحن ندعمهم بكل قوة”.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü hastanede açıklama yapıyorum. https://t.co/xFGYaLGsUc — Özgür Özel (@eczozgurozel) June 9, 2025

ودعا رئيس حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذ ناشطي القارب مادلين من أيدي من وصفهم بـ”البرابرة الإسرائيليين دون إضاعة المزيد من الوقت”، موضحا “لقد أصبح تقديم الدعم اللوجيستي للأساطيل الجديدة واجبا إنسانيا”.

Son gelen haberlere göre barbar İsrail askerleri açık sularda özgürlük gemisi Madleen’e çıkarak dünyaya ve uluslararası hukuka bir kez daha meydan okudu. Başta Türkiye olmak üzere gemide vatandaşları bulunan ülkelerin şu ana kadar bırakın caydırıcı bir uyarıda bulunmayı bir… — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) June 9, 2025

ردود الفعل الشعبية

وعلى المستوى الشعبي، خرجت مظاهرات تضامنية أمام ميناء كراكوي بمدينة إسطنبول احتجاجا على الهجوم على القارب، وما وصفه المتظاهرون باختطاف الناشطين، مطالبين بإيقاف الإبادة الجماعية في غزة وإطلاق سراح الناشطين الذين كانوا في طريقهم لكسر الحصار عن القطاع.

وطالب المتظاهرون بقطع العلاقات التجارية كافة مع إسرائيل، مستذكرين ما حدث قبل 15 عاما بسفينة “مافي مرمرة” التي كانت في طريقها لكسر الحصار عن غزة، وحينها قتل الجيش الإسرائيلي 10 مواطنين أتراك كانوا على متنها.

وعلى موقع إكس، نشر حساب يحمل اسم “مُعلم” قائلا “اثنا عشر بطلا اعتقلتهم إسرائيل بينما كان العالم أجمع نائما، تكلموا. شاركوا. اكتبوا. لا تتوقفوا، لا يمكننا أن نكون بشجاعة هؤلاء الناشطين الشجعان، لكن على الأقل دعوا أصواتهم تُسمع، فنحن مادلين”.

Tüm dünya uyurken İsrail tarafından tutuklanan 12 kahraman. Konuşun, yazın, paylaşın. Durmayın! Bu 12 aslan yürekli aktivist kadar cesur olamadık. En azından seslerini duyuralım. #WeAreMedleen #AllEyesOnMadleen #Nuh'un gemisi #WeAreMadleen pic.twitter.com/4vTBHvOe1z — Muallim (@Muallim3463) June 9, 2025

بينما علَّق حساب “كنكا” على قامت به إسرائيل أثناء اعتقال الناشطين، قائلا “كأنها مزحة، إنها مهزلة حقيقية. بينما تمنع إسرائيل دخول الطعام والشراب إلى غزة منذ 98 يوما، تسخر من عقول البشر بتقديم شطائر إلى الناشطين”.

Şaka gibi tam bir soytarılık

Gazze'de tam 98 gündür yiyecek içecek girişine izin vermeyen İsrail aktivistlere sandviç vererek insanlığın aklıyla alay etti.🇵🇸🤬👇

#WeAreMedleen #Madleen #Gazze pic.twitter.com/msSfwxintC — KaNKa (@ReiS_TuRCo) June 9, 2025

ويضم القارب 11 ناشطا، بالإضافة إلى موفد قناة الجزيرة مباشر عمر فياض. وتتنوع الجنسيات بين 6 فرنسيين وناشط واحد من كل من تركيا وهولندا وألمانيا والسويد وإسبانيا والبرازيل.