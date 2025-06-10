“قافلة الصمود” تصل إلى “بنقردان” قبل العبور إلى ليبيا (فيديو)

استقبل مئات في مدينة بنقردان بولاية مدنين أقصى جنوب شرقي تونس “قافلة الصمود” التي انطلقت، صباح الاثنين، من العاصمة التونسية لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورافقت الجزيرة مباشر “قافلة الصمود” منذ بداية رحلتها في العاصمة تونس. وسيكون معبر “رأس جدير” الحدودي هو المحطة الأخيرة للقافلة داخل تونس قبل دخول ليبيا.

وأكد مشاركون في القافلة دعمهم للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره ونيل حريته وكرامته.

وشددوا على أن الهدف من “قافلة الصمود” هو التأكيد لسكان غزة أنهم ليسوا وحدهم، وسيأتي الوقت الذي يزحف العالم بأسره إليهم لإنقاذهم من المذبحة التي يتعرضون لها.

وقال مشاركون إن الاحتجاجات بأنحاء العالم هي تعبير عن الغضب الذي سينفجر كالبركان في وجه المحتل.

كما أكد آخرون أن “قافلة الصمود” هي تعبير عن العمق الشعبي لفلسطين ولقطاع غزة.

ويشارك في القافلة أكثر من ألف شخص تم توزيعهم على عشرات الحافلات والسيارات الخاصة.

ويقول منظمو القافلة إنهم يخططون لعبور ليبيا ودخول مصر ثم الوصول إلى معبر رفح، على الحدود مع قطاع غزة، يوم الخميس المقبل.

وأكد المنظمون أن “قافلة الصمود” ليست قافلة مساعدات، لكن الرسالة الأساسية منها هي كسر الحصار على قطاع غزة، ودفع المجتمع الدولي إلى التدخل واتخاذ قرارات حاسمة لإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.