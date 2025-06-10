“أسفل دبابة”.. منصات إسرائيلية تنشر مقطعا لمقاوم في غزة وتعلق (فيديو)

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا مصورا، يُظهر من قالت إنه مقاوم فلسطيني يزرع عبوة ناسفة أسفل دبابة قبل أن تنفجر.

وحسب التاريخ الظاهر على المقطع، تم تسجيل الفيديو أمس الاثنين، قرابة الساعة الثالثة عصرا.

ويُظهر المقطع دبابة تابعة لقوات جيش الاحتلال متوقفة في أحد المواقع في قطاع غزة.

ثم يخرج شخص يحمل عبوة من مبنى على يمين الدبابة، ويضعها تحتها مباشرة ثم يعود إلى المبنى، وبعدها بقليل تنفجر العبوة.

وحرضت وسائل إعلام إسرائيلية نشرت المقطع على قطاع غزة، زاعمة أنه يجب نسف كل المباني في القطاع وتسويتها بالأرض.