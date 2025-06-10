لأول مرة منذ بدء الحرب.. سلاح البحرية الإسرائيلي يقصف أهدافا في اليمن

هاجم سلاح البحرية الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أهدافًا في مدينة الحُديدة اليمنية، في أول قصف من نوعه ينفذه منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن ميناء الحديدة تعرّض لهجومين متتاليين، دون الإشارة إلى حجم الأضرار أو الإصابات.

إنذار بإخلاء 3 موانئ يمنية

ويأتي الهجوم بعد يوم من إصدار الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا بشأن ثلاثة موانئ يمنية هي: الحُديدة، ورأس عيسى، والصليف، مطالبًا المدنيين بإخلائها على الفور “بسبب استخدامها من قبل جماعة أنصار الله“، بحسب زعم البيان.

ويعد هذا الإنذار الثالث من نوعه خلال أقل من شهرين، إذ سبقه تحذيران مماثلان في 11 و14 مايو/أيار الماضي.

#عاجل تحذير لكل المتواجدين في الموانئ البحرية التي يسيطر عليها النظام الحوثي الإرهابي

⭕️ميناء رأس عيسى

⭕️ميناء الحديدة

⭕️ميناء الصليف 🔴أمامكم تحذير هام وعاجل🔴 نظرًا لقيام النظام الحوثي الإرهابي باستخدام الموانئ البحرية لصالح أنشطته الإرهابية نحث جميع المتواجدين في هذه الموانئ… pic.twitter.com/8Yjo0HA4Dt — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 9, 2025

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، تعد هذه هي الضربة العاشرة التي تنفذها إسرائيل في الأراضي اليمنية منذ اندلاع الحرب. وكان آخر ضرباتها في 28 مايو، حين قصف سلاح الجو مطار صنعاء الدولي.

وبشكل غير معتاد، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مسؤولية إسرائيل عن الهجمات بعد دقائق من نشرها في وسائل الإعلام، مؤكدًا أن العملية تحمل اسم “جوهرة الذهب”. وقال “سنفرض حصارا بحريا وجويا على الحوثيين إذا استمروا في هجماتهم”.

وأضاف كاتس أن “طائرات سلاح الجو قصفت أهدافًا حوثية في مطار صنعاء، ودمرت آخر طائرة كانت بحوزتهم”، مضيفًا “من يطلق النار على إسرائيل، سيدفع ثمنًا باهظًا”.

צה"ל: תקפנו באמצעות ספינות טילים של חיל הים מטרות של החות'ים בתימן@Doron_Kadosh https://t.co/8DJM2xGhEH — גלצ (@GLZRadio) June 10, 2025

وفي وقت سابق أمس، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صاروخ أُطلق من اليمن اتجاه إسرائيل، قبل وصوله إلى أجواء البلاد، مما حال دون تفعيل صفارات الإنذار.

والخميس الماضي، أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية استهداف مطار بن غوريون بصاروخ فلسطين 2، في حين قال جيش الاحتلال إنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن اتجاه إسرائيل.

وفي الفترة الأخيرة، أعلن جيش الاحتلال اعتراض صواريخ أُطلقت من اليمن. وتسبب الإطلاق المستمر للصواريخ من اليمن على وسط إسرائيل في تعليق شركات طيران دولية عديدة رحلاتها إلى تل أبيب لفترات متفاوتة.