هولندا.. مؤسسة هند رجب تواصل مطاردة العسكريين الإسرائيليين

أعلنت مؤسسة هند رجب، اليوم الثلاثاء، تقديم شكوى قانونية جديدة ضد أحد أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتهمة مشاركته في ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقالت المؤسسة في بيان، نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها “تقدمت بشكوى قانونية للنيابة العامة الهولندية، ضد ضابط بسلاح الجو الإسرائيلي، يتواجد حاليا في هولندا بتهمة مشاركته بالإبادة الجماعية في غزة”.

وأوضح البيان أن الضابط هو الرائد لافي لازاروفيتش، الذي يعمل في صفوف سلاح الجو الإسرائيلي، ويتواجد حاليًا في هولندا ضمن جولة تُنظّمها شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية “سايبر آرك”.

وأضافت المؤسسة أنه في حين يظهر لازاروفيتش علنًا في هولندا كمدير تنفيذي في مجال التكنولوجيا، إلا أنه ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي، مشيرة إلى مقطع فيديو يظهر فيه مرتديا الزي العسكري أمام مقر سلاح الجو الإسرائيلي خلال ذروة عمليات القصف الواسع والممنهج لقطاع غزة.

وذكرت المؤسسة أن هذا الإجراء يعد جزءًا من الاستراتيجية القانونية الأوسع للمؤسسة من أجل محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، بالتعاون مع فرق قانونية من ولايات قضائية متعددة، وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية المنصوص عليه في القانونين الهولندي والدولي.

سلاح الجو الإسرائيلي

وقال بيان مؤسسة “هند رجب” إن سلاح الجو الإسرائيلي “لعب دورًا محوريًا ومدمرًا في الإبادة الجماعية الأخيرة التي ارتُكبت ضد سكان قطاع غزة”.

وأضاف أنه حسب منظمات الأمم المتحدة و”العفو الدولية” و”هيومان رايتس ووتش” ومنظمات أخرى فإن سلاح الجو الإسرائيلي مسؤول بشكل مباشر عن الآتي: