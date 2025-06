عقوبات على بن غفير وسموتريتش.. واشنطن تستنكر وساعر “عهد الانتداب البريطاني انتهى”

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة تستنكر العقوبات التي فرضتها حكومات بريطانيا وكندا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا على عضوين حاليين في الحكومة الإسرائيلية.

وفرضت هذه الدول عقوبات على الوزيرين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال روبيو في منشور على إكس “هذه العقوبات لا تعزز الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن وإنهاء الحرب على غزة”، وأضاف “تحث الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات وتقف إلى جانب إسرائيل“.

The United States condemns the sanctions imposed by the governments of United Kingdom, Canada, Norway, New Zealand, and Australia on two sitting members of the Israeli cabinet. These sanctions do not advance U.S.-led efforts to achieve a ceasefire, bring all hostages home, and…

وفرضت بريطانيا وأربع دول أخرى أمس الثلاثاء عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب “تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة”.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، عبر منصة إكس “لقد حرّض بن غفير وسموتريتش على العنف المتطرف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني”، وأضاف “هذه الأفعال غير مقبولة.. ولهذا السبب، اتخذنا إجراءات الآن لمحاسبة المسؤولين”.

This is why we have taken action now – to hold those responsible to account. https://t.co/RqC66ZlVdb

Itamar Ben-Gvir and Bezalel Smotrich have incited extremist violence and serious abuses of Palestinian human rights.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان “إلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، تدعو المملكة المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد المستوطنين المتطرفين”، وجاء في البيان أن “الإجراءات المُعلنة تظهر التزام المملكة المتحدة بمواجهة مُحرّضي الكراهية والعنف”.

وأضاف “في ظل استمرار معاناة المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية من أعمال عنف شديدة من قِبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، تُقوّض قيام دولة فلسطينية، انضمت المملكة المتحدة إلى أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج في تكثيف الاستجابة الدولية”.

وقال البيان “بصفتهما الشخصية، فُرضت عقوبات على وزيري الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، بأثر فوري”.

وفي رده، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تعليقًا على العقوبات “لقد انتهى الانتداب البريطاني على أرض إسرائيل في مايو 1948، ولن يعود أبدا”، بحسب تعبيره.

وقال “للضغط السياسي على إسرائيل، الذي يتجسد بطرق مختلفة، هدف واحد: وهو إيقاف الحرب قبل أن تتحقق أهدافها، بينما لا تزال حماس مسيطرة على غزة ومستمرة في تهديد أمن إسرائيل”.

واعتبر أن “هذا ضغط مخطَّط ومؤقت ويتضمن سلسلة من الإجراءات من دول مختلفة، وقرارات في منتديات دولية وإجراءات في محاكم دولية.. كما تساهم الإجراءات والقرارات ضد إسرائيل أيضا في تصلّب حماس في مواقفها في مفاوضات تبادل الأسرى وتجعلها غير قابلة للتحقق”.

The British Mandate for the land of Israel ended in May 1948. It will never return.

The political pressure on Israel, which manifests itself in various ways, has one goal: to bring about an end to the war without achieving its goals, while Hamas still controls Gaza and… pic.twitter.com/IG083EShIt

— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 10, 2025