سموتريتش يهاجم الأمم المتحدة وتصريحات نارية ضد السلطة الفلسطينية في الكنيست (شاهد)

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إنه يجب ألا تذهب تل أبيب إلى صفقة الآن مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهاجم الأمم المتحدة زاعما أنها “كانت تسعى إلى خسارة إسرائيل وانتصار حماس”.

وأضاف خلال كلمته بالكنيست حول تمويل مراكز توزيع المساعدات في غزة، ظهر اليوم الأربعاء، “أرفض دخول المساعدات بشكل كامل إلى شمال غزة وأوافق فقط على وصولها لجنوب القطاع”.

وأقر سموتريتش بصعوبة العملية العسكرية في قطاع غزة، وأضاف متعجبّا “سألت الجيش كيف يعقل أن حماس ما زالت قادرة على الاستمرار بعد أكثر من سنة ونصف من الحرب”.

كما هاجم السلطة الفلسطينية داعيا إلى تمرير قانون يعتبرها “عدوا” لإسرائيل، وعلّق كذلك على قرار بريطانيا تجميد أمواله قائلًا “لا أملك أموالا في بنوك خارج إسرائيل”.

أبرز ما قاله سموتريتش

العملية العسكرية في غزة صعبة جدا وشاقة.

لم نخطط لاحتلال كامل قطاع غزة لكن نتعلم مع مرور الوقت.

أكدت لرئيس الأركان ضرورة عدم وصول المساعدات لحماس في غزة.

أرفض دخول المساعدات بشكل كامل إلى شمال غزة وأوافق فقط على وصولها لجنوب القطاع.

حماس استحوذت على الكثير من المساعدات وهي في حالة هستيرية وذعر.

من الصعب إيصال المساعدات إلى نحو 2.5 مليون شخص في غزة.

علينا الاستمرار في تدمير قدرات حماس العسكرية والمدنية أيضا.

سألت الجيش كيف يعقل أن حماس ما زالت قادرة على الاستمرار بعد أكثر من سنة ونصف من الحرب.

كل من ينتمي لحماس مصيره الموت واستهدفنا رجال الشرطة التابعين لها بعد الهدنة.

هناك اتفاق مع وزير الدفاع على ضرورة القضاء على قدرات حماس العسكرية.

يجب خنق حماس عسكريا وفصلها عن السكان.

يجب ألا نذهب إلى صفقة الآن مع حماس.

أعتقد أن صحيفة هآرتس ممنوع أن تدخل إلى مراكز الجيش لأنها صحيفة تقوض قدرات دولتنا وعلينا عدم تمويلها.

لماذا ندخل المعونات إلى مكان لا نسيطر عليه ويمكن لحماس الاستيلاء عليها.

نقلنا السكان من شمال القطاع حتى لا يتعرض جنودنا للخطر.

الأمم المتحدة كانت تسعى إلى خسارة إسرائيل وانتصار حماس.

أنا لست ليبرمان أقف هنا وأكشف أسرار الدولة.

علينا تحويل محور موراغ برفح إلى منطقة خالية من حماس وهذا يتم العمل عليه الآن.