عبوات وانقضاض مفاجئ.. سرايا القدس تتصدر في خان يونس بـ3 عمليات نوعية

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من خان يونس جنوبي قطاع غزة.

3 عمليات نوعية في خان يونس

وأكدت سرايا القدس ظهر الأربعاء أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة المناسبة مع قوات وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة شمال مدينة خان يونس، مشددة على استمرار المواجهات حتى لحظة صدور البيان.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أوضحت السرايا أن وحدة الهندسة استهدفت قوة من مشاة الجيش الإسرائيلي شرق خان يونس بعبوة مضادة للأفراد، تلاها قصف مدفعي بقذائف الهاون على منطقة الاستهداف، ما أدى إلى إصابات دقيقة ومباشرة في صفوف القوة وفرق الإنقاذ التابعة للجيش الإسرائيلي.

كما أعلنت اليوم الأربعاء أنه في الثالث من يونيو/حزيران الجاري عن تمكن مقاتليها من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار، كانت مزروعة مسبقاً في محيط فلل الزعاربة بمنطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس، وذلك بعد عودتهم من خطوط القتال.

تصعيد المقاومة

وتبذل المقاومة جهودا متواصلة باستغلال جميع الإمكانيات المتاحة لمواجهة الجيش الإسرائيلي المدجج بالسلاح والدعم الأمريكي، حيث تنفذ عمليات عسكرية وكمائن بين الفينة والأخرى رغم الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل تنفيذ عمليات إبادة جماعية بحق سكان غزة بدعم أمريكي، تتجسد في القتل والتجويع والتدمير والتهجير، مع تجاهل متكرر للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية المطالبة بوقف هذه الجرائم.

وقد أسفرت هذه الأعمال عن سقوط أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، وانتشار المجاعة التي أودت بحياة العديد من المدنيين، بينهم أطفال، فضلاً عن الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية.