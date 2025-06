كيف تعاملت وسائل إعلام غربية مع الهجوم الإسرائيلي على القارب “مادلين”؟

قالت منظمة “نيوز كورد”، المختصة في مراقبة وسائل الإعلام إن رحلة القارب “مادلين” لم تحظ منذ بدايتها بتغطية مناسبة من قبل وسائل الإعلام البريطانية، على الرغم من أنه كان يرفع العلم البريطاني.

وذكرت المنظمة أنه حسب القانون الدولي يعني رفع علم دولة ما على قارب خلال إبحاره في المياه الدولية، أن هذا القارب يُعدّ امتدادًا لأراضي تلك الدولة في أعالي البحار

ويعني ذلك أن هجوم الجيش الإسرائيلي على القارب “مادلين” يُعدّ انتهاكًا لسيادة المملكة المتحدة، ويُلزمها بالرد قانونيًا على هذا الأمر.

وأشارت “نيوز كورد” إلى ان وسائل الإعلام البريطانية لم تهتم بتغطية رحلة القارب منذ بدايتها في إيطاليا، مشيرة إلى أن شبكة “سكاي نيوز” البريطانية على سبيل المثال، لم تأتِ على ذكر القارب سوى ثلاث مرات، أما صحيفة “الغارديان” فلم تذكره سوى مرتين، ولم تذكره هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” سوى مرة واحدة قبل ساعات من الهجوم الإسرائيلي عليه.

وأضافت المنظمة أنه حتى حين نشرت “بي بي سي” عن القارب، فإنها لم تتحدث عنه سوى لنقل تحذيرات وجهتها إسرائيل للنشطاء على متنه إذا لم يعودوا من حيث أتوا.

Western media are sanitising Israel’s threat against an unarmed civilian aid mission, whose only aim is to deliver aid to Palestinians under illegal blockade, by using euphemisms like "vow to stop/prevent/block" instead of calling it what it is: a threat against humanitarians. pic.twitter.com/uFYuPVQXMB

وذكرت منظمة “نيوز كورد” أنها رصدت استخدام وسائل الإعلام الغربية الشهيرة صياغة ضعيفة لعناوين الأخبار الخاصة بالهجوم الإسرائيلي على قارب “مادلين” واحتجاز النشطاء الذين كانوا على متنه، وهو ما يختلف عن تغطياتها لشؤون مشابهة مع أطراف أخرى غير إسرائيل، ولم تواكب الحدث كما ينبغي، رغم المقطع الذي يوثق الهجوم.

فمثلًا، كتبت شبكة “بي بي سي” بعد ساعة واحدة من الاستيلاء على القارب خبرًا بعنوان “ناشطون يقولون إن قوات إسرائيلية صعدت على متن قارب مساعدات”.

أما “دويتشه فيلله” الألمانية فكتبت: “إسرائيل تطلب من قارب المساعدات تغيير مساره أثناء اقترابه من غزة”.

The crew were kidnapped by Israel 40 minutes ago. pic.twitter.com/zMgRxytcEv

Updated 10 minutes ago as of 00:42 GMT with headline “Israel tells aid ship to change course”.

This is a Reuters/AFP newswire on Deutsche Welle.

أما صحيفة “غارديان” الذي تولى مهمة النقل المباشر فاكتفى بعنوان: “فقْد الاتصال بقارب المساعدات المتجهة إلى غزة “مادلين” بعد أن أمرته البحرية الإسرائيلية بتغيير مساره”.

Footage of Israeli forces kidnapping the flotilla crew surfaced 50 minutes ago. Yet The Guardian still pushes this headline.

With every moment leading up to it recorded, this can only be called misinformation. pic.twitter.com/8ZBz1X1fvc

— NewsCord (@newscord_org) June 9, 2025