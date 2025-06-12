إسرائيل تعلن استعادة جثتي أسيرين من قطاع غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تمكن من استعادة جثتي أسيرين من خان يونس، جنوبي قطاع غزة، اليوم الأربعاء.

وذكر الجيش في بيان أن قوة من “الفرقة 36” تمكنت من استعادة جثتي الأسيرين في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي “الشاباك”، بناء على “معلومات استخباراتية دقيقة من قيادة المختطفين وهيئة الاستخبارات والشاباك”.

وقال بيان الجيش إن أحد الأسيرين هو “يائير يعقوب”، فيما لم يكشف عن اسم الأسير الثاني.

وأوضح أن يعقوب من كيبوتس “نير عوز”، ووقع في أسر مقاتلين من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو اليوم الأول من معركة “طوفان الأقصى”.

وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استعادة جثتي الأسيرين، مؤكدا مواصلة جهود استعادة “كافة المخطوفين الأحياء والأموات”.

من جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن قوات الجيش عثرت، ظهر الأربعاء، على فتحة نفق في منطقة خان يونس وعلامات أثارت شكوكا بشأن وجود جثث أسرى في المكان.

وأضافت أنه بعد دخول قوات من الجيش النفق اكتشفت جثتي يعكوف، 59 عاما، وجثة أسير آخر.

وذكرت هيئة البث أنه بعد العثور على الجثتين يتبقى في قطاع غزة 53 أسيرا، من 20 أحياء بحسب “القناة 12”.