لأول مرة منذ 20 عاما.. “الطاقة الذرية” تعتمد قرارا يدين إيران

اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، رسميا، قرارا يدين “عدم امتثال” إيران لالتزاماتها النووية لأول مرة منذ 20 عاما، في تحذير جديد قبل إحالة الملف إلى الأمم المتحدة.

ويأتي ذلك في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التوتر، وإلى تحرك لإعادة فرض عقوبات من جانب الأمم المتحدة على طهران في وقت لاحق من العام الجاري.

وأيدت النص الذي أعدته لندن وباريس وبرلين وواشنطن، 19 دولة من أصل 35، وصوتت الصين وروسيا وبوركينا فاسو برفض النص، وامتنعت 11 دولة عن التصويت، وغابت عنه دولتان.

مشروع القرار

وفي مشروع القرار، يجدد مجلس محافظي الوكالة الدولية دعوة إيران إلى أن تقدم إجابات، “بدون تأخير”، عن أسئلة تحقيق مطول بشأن آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في عدة مواقع لم تعلن طهران أنها مواقع نووية.

ويشتبه المسؤولون الغربيون في أن آثار اليورانيوم قد تكون دليلا على أن إيران كانت تمتلك برنامجا سريا للأسلحة النووية حتى عام 2003. وقدمت هذا القرار فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة.

إجراءات إيرانية مضادة

ونقلت رويترز عن مسؤول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغت الهيئة التابعة للأمم المتحدة اعتزامها فتح منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم ردا على إعلان مجلس محافظي الوكالة، وقال المسؤول إن إيران لم تُقدم أي تفاصيل إضافية مثل مكان المنشأة.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن هذه الخطوة الإيرانية تأتي ضمن عدة إجراءات مضادة، وأضاف أن طهران ليس لديها خيار آخر سوى الرد على “القرار السياسي” للوكالة الذرية.

وقبيل التصويت هددت طهران بـ”الرد بقوة” عن طريق تقليص تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال تبني القرار.

وتعد هذه أحدث الخطوات الدبلوماسية في مساعٍ بدأت قبل سنوات لتقييد أنشطة إيران النووية، وسط مخاوف غربية من تحركات لطهران لتطوير أسلحة نووية وهو ما تنفيه إيران.

وقال دبلوماسيون إن القرار يهدف إلى زيادة الضغط على إيران.

مفاوضات عُمان

ويأتي القرار في خضم مباحثات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عُمان. ومن المقرر إجراء جولة جديدة من المحادثات بشأن الملف النووي في مسقط الأحد.

وأجرى البلدان خمس جولات تفاوض منذ إبريل/نيسان سعيا إلى إيجاد بديل لاتفاق 2015 الذي هدف إلى كبح برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وتتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصبح “أقل ثقة” بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران حول الملف النووي. وهددت طهران أمس الأربعاء باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة في حال اندلاع نزاع.