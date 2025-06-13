“أبواب جهنم”.. الرسالة الأولى من قائد الحرس الثوري الإيراني الجديد

وجَّه القائد العام الجديد للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال باكبور في رسالته إن “أبواب جهنم ستُفتح قريبا على الصهاينة”.

وتعهد باكبور بالعمل على “رفع مكانة الحرس الثوري، والدفاع عن الثورة الإسلامية والشعب الإيراني الكريم، والانتقام للدماء الطاهرة للشهداء”.

وأكد باكبور أن الهجوم الإسرائيلي على إيران لن يمر دون رد، متوعدا إسرائيل بأن تلقى “مصيرا مريرا ومؤلما بعواقب مدمرة”.

واختتم رسالته قائلا “ستُفتح قريبا أبواب جهنم على هذا النظام قاتل الأطفال”.

وكان خامنئي قد أصدر قرارا بتعيين اللواء باكبور قائدا عاما للحرس الثوري الإيراني، خلفا للواء حسين سلامي، الذي قُتل خلال الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران فجر اليوم.

وذكر بيان للمرشد الأعلى لإيران، نقلته وكالة الأنباء الايرانية “إرنا”، أن باكبور مُنح رتبة لواء، وعُيّن قائدا للحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى أن اختياره “جاء للكفاءة والخبرة التي يتمتع بها”.

وكان المرشد الأعلى الإيراني قد أصدر، في وقت سابق اليوم، قرارا بتعيين اللواء عبد الرحيم موسوي رئيسا لأركان القوات المسلحة الإيرانية، خلفا للواء محمد حسين باقري، الذي قُتل أيضا في الهجوم.

يُذكر أن إسرائيل شنت، فجر اليوم، هجمات على مناطق في العاصمة الإيرانية طهران، وتعرضت مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات، مما أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين.