“اليوم 61”.. ترامب يقيّم الهجوم الإسرائيلي على إيران

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهجوم الإسرائيلي على إيران، اليوم الجمعة، بأنه “كان ممتازا”.

وأضاف ترامب، في تصريحات لمراسل قناة (إيه بي سي) الأمريكية “لقد منحناهم فرصة ولم يغتنموها، وتعرضوا لضربة قوية جدا، وهناك المزيد قادم”.

وتابع “(إيران) تعرضوا لأقسى ضربة ممكنة حتى الآن. والمزيد قادم، الكثير قادم”.

ورفض ترامب التعليق على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن ضالعة في الهجوم الإسرائيلي على إيران؟ إلا أنه أكد “استمرار التزامه بالحل الدبلوماسي رغم التصعيد العسكري”.

وفجر اليوم الجمعة، قصفت إسرائيل عشرات المواقع الإيرانية، واغتالت عددا من القادة العسكريين الإيرانيين، أبرزهم قائد أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي.

في السياق، كشف ترامب في تصريحات أخرى لصحيفة “وول ستريت جورنال”، أن بلاده كانت على علم بخطط إسرائيل لمهاجمة إيران، مؤكدا أن مستوى معرفة الولايات المتحدة بالضربة “لم يكن تنبيها، بل كنا نعرف ما يجري”.

ووصف ترامب الهجوم بأنه “كان ناجحا للغاية”، مشيرا إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، وسيتحدث معه مجددا اليوم.

وأضاف “قلت للطرف الآخر إن أمامكم 60 يوما لعقد الاتفاق، وفي اليوم 61 شنّت إسرائيل الهجوم. واليوم هو اليوم 61”.

وتابع “كان ينبغي عليهم إبرام اتفاق، وما زال بإمكانهم فعل ذلك قبل أن يخسروا كل شيء”.

وفي وقت سابق من اليوم، حث ترامب إيران على إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي، وقال إن الوقت لا يزال متاحا أمام طهران لمنع مزيد من الصراع مع تل أبيب.

وكتب ترامب على منصة “تروث سوشيال” التي يمتلكها “منحت إيران فرصا عديدة ويجب عليها إبرام اتفاق قبل أن يتلاشى كل شيء وتنقذ ما كان يعرف بالإمبراطورية الإيرانية”.