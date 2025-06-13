تعرف إلى أبرز المواقع المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني

شنت إسرائيل، فجر الجمعة، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته الأسد الصاعد، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هجومه الاستباقي، الذي يتواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن هدف الهجوم غير المسبوق هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية والعديد من القدرات العسكرية الإيرانية.

وهذه قائمة بالمواقع الرئيسة النووية التي تخضع لتفتيش منتظم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية:

منشآت تخصيب اليورانيوم

منشآت تخصيب اليورانيوم في (نطنز)، كشف عن وجودها في عام 2002، وهي من الأبرز بين منشآت البرنامج النووي الإيراني.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن الموقع تعرض لاستهداف إسرائيلي اليوم الجمعة، وأكدت الوكالة الرسمية الإيرانية وقوع انفجار دون ذكر تفاصيل.

وتقسم المنشأة، واسمها الرسمي “موقع الشهيد أحمد روشان”، إلى قسمين أحدهما فوق الأرض والثاني تحتها، ويضم نحو 70 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي، أي أكثر من 10 آلاف من هذه الأجهزة المستخدمة لتخصيب اليورانيوم.

وتعرّض الموقع لعملية تخريب في إبريل/نيسان الماضي نسبتها إيران إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

موقع (فوردو)، كشفت إيران في سبتمبر/أيلول عام 2009 عن منشأة (فوردو) المحصنة داخل الجبال بين طهران وقم (وسط) ما أثار أزمة مع القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي.

وبعدما وصفتها بأنها “موقع إنقاذ” في منطقة جبلية بالقرب من قاعدة عسكرية لحمايته من هجوم جوي، أعلنت طهران أنه منشأة تخصيب بقدرات عالية، يمكنها استيعاب نحو 3 آلاف جهاز للطرد المركزي.

مصانع التحويل والبحث

ويوجد في أصفهان، ويتيح مصنع تحويل اليورانيوم في أصفهان (وسط) الذي تم اختباره صناعيا في عام 2004، كما تضم أصفهان مختبرا تم تدشينه في إبريل/نيسان عام 2009 ينتج وقودا منخفض التخصيب مخصصا للمفاعلات المحتملة.

وفي مطلع العام 2024، أعلنت إيران بدء أعمال بناء مفاعل بحثي جديد في الموقع.

موقع (أراك)، بدأت أعمال بناء مفاعل الماء الثقيل في أراك (وسط) المخصص رسميا لإنتاج البلوتونيوم لأغراض البحث الطبي، في العقد الأول من الألفية الثالثة.

وتم تجميد المشروع بموجب الاتفاق الذي أبرمته إيران والقوى الكبرى عام 2015، الذي نص على إعادة تصميمه، وبالتالي، تمت إزالة نواة المفاعل وصبّ الخرسانة فيه لجعله غير قابل للتشغيل.

ويتوقع أن يتم تشغيل الموقع الذي بات يعرف باسم “خنداب” في عام 2026، وفقا للمعلومات التي قدمتها إيران إلى الوكالة الذرية، ويضم المجمع كذلك مصنعا لإنتاج الماء الثقيل.

موقع طهران، يضم مركز الأبحاث النووية في طهران مفاعلا لإنتاج النظائر الطبية تم تسليمه من قبل الأمريكيين في العام 1967، قبل انتصار الثورة الإسلامية.

محطات نووية

وفي بوشهر، بدأت محطة بوشهر النووية (جنوب) التي شيدتها روسيا وتزودها بالوقود النووي، العمل في سبتمبر/أيلول عام 2011 بقدرة منخفضة قبل أن تُربط بالشبكة الكهربائية في العام الذي تلاه، بدأت ألمانيا العمل على بنائها قبل انتصار الثورة الإسلامية، واستكملت موسكو عام 1994 بناء هذه المحطة بقدرة 1000 ميغاواط.

وتبني إيران محطتين نوويتين أخريين بمساعدة روسيا، هما “دارخوين” (جنوب غرب) التي بدأ العمل عليها أواخر عام 2022 بقدرة 300 ميغاواط، ومجمع سيريك (المطل على مضيق هرمز) الذي بدأ إنشاؤه مطلع عام 2024، ويضم 4 محطات بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 5 آلاف ميغاواط.

وسرّعت إيران من وتيرة أنشطتها النووية في الأعوام الأخيرة، كردّ فعل على انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق الذي كان يُفترض أن يقيّد برنامجها، مقابل رفع العقوبات الدولية.

ونفت إيران على الدوام سعيها لامتلاك سلاح نووي، وشددت على سلمية برنامجها.