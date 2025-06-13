تقارير: هكذا قاد الموساد عمليات سرية في عمق إيران وأطاح بدفاعاتها الجوية

‏قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن جهاز الاستخبارات (الموساد) أنشأ قاعدة مسيّرات داخل إيران استُخدمت في هجوم، اليوم الجمعة.

تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الموساد أنشأ قاعدة لطائرات مسيّرة متفجرة قرب أنظمة أسلحة في إيران، أُطلقت مع بداية الهجوم اليوم الجمعة.

كما أكد مصدر أمني للمراسل العسكري للقناة 11، أن الموساد دمر الدفاعات الجوية الإيرانية بأسلحة موجهة وتقنيات متطورة مثبتة على مركبات داخل البلاد.

سلسلة عمليات سرية في عمق إيران

ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر أمني إسرائيلي، أن الموساد قاد سلسلة عمليات سرية في قلب إيران إلى جانب الغارات الجوية المكثفة.

وقال مصدر أمني إسرائيلي، لـ”رويترز”، إن قوات خاصة تابعة لجهاز الموساد قادت عمليات سرية في عمق إيران، سبقت الضربات الإسرائيلية اليوم.

وأضاف المصدر ​​أن هذه العمليات تضمنت نشر أسلحة دقيقة التوجيه في مناطق مفتوحة قرب مواقع أنظمة صواريخ “سطح-جو” إيرانية، واستخدام تقنيات متطورة ضد أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، وإنشاء قاعدة لطائرات هجومية مسيّرة قرب طهران.

وفي وقت سابق اليوم، ذكر موقع “أكسيوس” نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير أنه إلى جانب الغارات الجوية المكثفة، قاد الموساد سلسلة من عمليات التخريب السرية داخل إيران، استهدفت تدمير مواقع الصواريخ الاستراتيجية الإيرانية وقدراتها الدفاعية الجوية.

ضربة واسعة غرب إيران

يأتي ذلك في حين أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين أن الجيش أنهى ضربة واسعة ضد منظومة الدفاع الجوي التابعة للنظام الإيراني في غرب إيران.

وقال إنه في الساعات الأخيرة، نفّذت طائرات سلاح الجو، بتوجيه دقيق من شعبة الاستخبارات العسكرية، هجوما واسعا ضد منظومة الدفاع الجوي التابعة للنظام الإيراني في غرب البلاد، وخلال الهجمات، تم تدمير عشرات الرادارات ومنصات إطلاق صواريخ أرض-جو.

وأضاف أنه طول مدة الحرب، عمل الجيش الإسرائيلي على استهداف منظومة الدفاع الجوي الإيراني وأذرعه في الشرق الأوسط بشكل منهجي، وأن هذه الهجمات تُحسّن من حرية التحرك الجوي لسلاح الجو الإسرائيلي.