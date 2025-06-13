توعدوا إسرائيل بـ”عقاب قاسٍ”.. أبرز ردود الفعل الإيرانية بعد هجوم إسرائيل

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الجمعة، استعدادها لتنفيذ “عقاب قاس ورادع” ضد إسرائيل.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، بأن العلاقات العامة لوزارة الدفاع الإيرانية قالت إن “الكيان الصهيوني المزيف والإجرامي كشف مرة أخرى عن وجهه الخبيث والمعادي للإنسانية فجر اليوم، وارتكب جريمة سافرة عبر هجوم جبان على مجمع سكني داخل الأراضي الإيرانية”.

وأضافت “في هذا العدوان الوحشي، الذي يتعارض مع كافة القوانين الدولية، قتل عدد من المدنيين الأبرياء، بمن فيهم نساء وأطفال، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة والعلماء في هذا الوطن”.

وتابعت “استنادا إلى أوامر القائد العام للقوات المسلحة وبدعم من الشعب، مستعدة لتنفيذ عقاب قاس ورادع وأن إسرائيل ستدفع ثمن الجريمة التي ارتكبتها”.

من جهتها، أكدت قوات الحرس الثوري الإيراني أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للردّ بحزم على هجوم إسرائيل.

وقالت في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إنها إلى “جانب القوات المسلحة الأخرى ومجاهدي الأمة الإسلامية المخلصين، على أهبة الاستعداد للردّ بحزم على العدوان الذي شنه العدو الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فجر اليوم”.

وفجر الجمعة، شنت إسرائيل هجوما على أهداف نووية في مناطق مختلفة من إيران باسم عملية “الأسد الصاعد”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه “أطلق وبتوجيهات من المستوى السياسي هجوما استباقيا دقيقا ومتكاملا لضرب البرنامج النووي الإيراني”.

وأفادت وكالتا “إرنا” و”تسنيم” الإيرانيتان، بمقتل القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي في الهجوم الإسرائيلي على طهران.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي إسرائيل، الجمعة، بـعقاب صارم.

وفي رسالة وجهها إلى الشعب الإيراني، قال خامنئي “يا شعب إيران العظيم؛ لقد أقدمت يد الكيان الصهيوني القذرة والدموية على ارتكاب جريمة في بلدنا العزيز هذا الصباح، وكشف عن طبيعته الشريرة أكثر من أي وقت مضى بضرب المراكز السكنية”، مضيفا “فلينتظر الكيان عقابا صارما”.

وذكر أن “اليد القوية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية لن تتركه إن شاء الله”.

وختم خامنئي رسالته، بالقول: لقد أعد الكيان الصهيوني لنفسه مصيرا مريرا ومؤلما بهذه الجريمة، وسينال ذلك بالتأكيد.