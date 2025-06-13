أول تصريحات لخامنئي بعد الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على إيران

توعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، إسرائيل، بعقاب شديد، ردا على هجماتها الصاروخية التي أدت إلى مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين، مؤكدا أن “الكيان الصهيوني أعد لنفسه بهذه الجريمة مصيرا مريرا ومؤلما، وسوف يناله لا محالة”.

وقال خامنئي الجمعة، إن خلفاء وزملاء القادة والعلماء الذين استهدفوا سيستأنفون مهامهم فورا، مضيفا أن إسرائيل “عليها أن تنتظر عقابا شديدا” نتيجة هذا الهجوم.

وأكد أن “إسرائيل كتبت مصيرها المؤلم بيدها وستواجه تبعاته حتما”.

بدوره، أكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستتحملان عواقب أفعالهما، مشددا على أن الرد الإيراني على الهجمات الإسرائيلية سيكون حازما وشديدا.

وشنت إسرائيل فجر الجمعة، عملية عسكرية ضد إيران، مستهدفة منشآت نووية وعسكرية بضربات جوية واسعة.

وأفادت وكالة تسنيم بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، في حين أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن العملية تضمنت أيضا استهداف رئيس الأركان الإيراني وعددا من كبار قادة الحرس الثوري وعلماء الذرة.

وبالتوازي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تواصل تنفيذ ضرباتها، حيث شنت حتى الآن أربع موجات من الهجمات على مواقع داخل إيران.