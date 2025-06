رشيدة طليب توجه رسالة للسلطات المصرية

طالبت النائبة الديمقراطية بالكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، السلطات المصرية بالسماح لآلاف المتطوعين المشاركين في “المسيرة العالمية إلى غزة”، و”قافلة الصمود”، بالمرور الآمن.

وقالت رشيدة على منصة إكس، إنه “يجب على السلطات المصرية أن تسمح بمرور آمن لآلاف المتطوعين الشجعان المشاركين في المسيرة العالمية إلى غزة وقافلة صمود، أثناء توجههم لكسر الحصار التجويعي الذي يفرضه النظام الإسرائيلي، وتقديم المساعدات المنقذة للحياة، والمطالبة بوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين”.

وأضافت: “بينما تمتنع إدارة ترمب والحكومة المصرية والمجتمع الدولي عن استخدام نفوذهم الهائل لإنهاء هذا الحصار والإبادة الجماعية، يتقدم هؤلاء المتطوعون من مختلف أنحاء العالم لإنقاذ الأرواح”.

وتابعت أن “أقل ما يمكن أن تفعله السلطات المصرية هو التوقف عن التدخل”.

Egyptian authorities must allow safe passage for the thousands of brave volunteers in the Global March to Gaza and Sumud Convoy as they travel to break the Israeli regime's starvation blockade, deliver lifesaving aid, and call for an end to the genocide of Palestinians. https://t.co/W6WFUIX2Su

— Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) June 12, 2025