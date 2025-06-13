رشيدة طليب توجه رسالة للسلطات المصرية

طالبت النائبة الديمقراطية بالكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، السلطات المصرية بالسماح لآلاف المتطوعين المشاركين في “المسيرة العالمية إلى غزة”، و”قافلة الصمود”، بالمرور الآمن.

وقالت رشيدة على منصة إكس، إنه “يجب على السلطات المصرية أن تسمح بمرور آمن لآلاف المتطوعين الشجعان المشاركين في المسيرة العالمية إلى غزة وقافلة صمود، أثناء توجههم لكسر الحصار التجويعي الذي يفرضه النظام الإسرائيلي، وتقديم المساعدات المنقذة للحياة، والمطالبة بوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين”.

وأضافت: “بينما تمتنع إدارة ترمب والحكومة المصرية والمجتمع الدولي عن استخدام نفوذهم الهائل لإنهاء هذا الحصار والإبادة الجماعية، يتقدم هؤلاء المتطوعون من مختلف أنحاء العالم لإنقاذ الأرواح”.

وتابعت أن “أقل ما يمكن أن تفعله السلطات المصرية هو التوقف عن التدخل”.

Egyptian authorities must allow safe passage for the thousands of brave volunteers in the Global March to Gaza and Sumud Convoy as they travel to break the Israeli regime's starvation blockade, deliver lifesaving aid, and call for an end to the genocide of Palestinians. https://t.co/W6WFUIX2Su — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) June 12, 2025

ووصلت “قافلة الصمود” لكسر الحصار على غزة، يوم الخميس، إلى مدينة مصراتة الليبية ومواصلة مسيرتها شرقا ضمن مسعاها للوصول إلى القطاع عبر مصر.

وتعد قافلة الصمود أول محاولة عربية جادة لدعم الشعب الفلسطيني وكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء تجويع مواطنيه.

وبالتزامن، يتوجه متضامنون مع غزة إلى مصر، للمشاركة في “المسيرة العالمية إلى غزة” لكسر الحصار على القطاع، وذلك عبر مسيرة رمزية تصل إلى الجانب المصري من معبر رفح مشيا على الأقدام، ومن المقرر أن يتجه المشاركون في المسيرة إلى سيناء المصرية، على أن يبدأوا مسيرتهم على الأقدام من مدينة العريش.

إلا أن السلطات المصرية أوقفت أكثر من 200 ناشط أجنبي من جنسيات مختلفة لدى وصولهم إلى مطار القاهرة أو في فنادقهم، على خلفية مشاركتهم في المسيرة العالمية إلى غزة، حسبما أفاد المتحدث باسم المسيرة سيف أبو كشك لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي وقت سابق، نقلت الوكالة عن المتحدثة باسم الوفد الفرنسي في المسيرة كاثرين لو سكولان-كيري، أن السلطات المصرية أوقفت عددا من الفرنسيين -بينهم صديقة لها- لدى وصولهم إلى القاهرة للمشاركة في المسيرة.

وفي بيان مساء الأربعاء، شددت وزارة الخارجية المصرية على أن أي زيارات لوفود أجنبية إلى المنطقة الحدودية المحاذية للقطاع يجب أن تقترن بالحصول على موافقات مسبقة، معربة عن تأييدها “الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع”.