شاهد: لحظة اعتداء قوات الأمن على سيناتور أمريكي

تعرض السيناتور الأمريكي الديمقراطي أليكس باديلا للطرد، والطرح أرضا، وتكبيل يديه، من قِبل أفراد الأمن، بعد محاولته طرح سؤال خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، يوم الخميس.

وقال باديلا خلال المؤتمر الصحفي الذي ناقشت فيه الوزيرة الاحتجاجات على حملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة في لوس أنجلوس: “أنا السيناتور أليكس باديلا، لديّ أسئلة للوزيرة”.

وقال باديلا، البالغ من العمر 52 عاما، قبل أن يُطرد من الغرفة: “ابتعدوا عني”، وقال في بيان إنه أُجبر على السقوط أرضا وكُبِّلت يداه من قِبل أفراد الأمن.

ونُشر مقطع “فيديو” على الإنترنت، أظهر 3 أفراد أمن يدفعون باديلا أرضا، ويكبلون يديه خلف ظهره.

وكان باديلا يتحدث في لوس أنجلوس، التي شهدت أياما من الاحتجاجات ضد حملة ترامب على المهاجرين، ورد البيت الأبيض بإرسال قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية إلى المدينة.

واتهمت وزيرة الأمن الداخلي باديلا بأن ما قام به كان “مسرحية سياسية”.

وأضافت في تصريحات لقناة “فوكس نيوز”، أنها جلست مع باديلا لدقائق بعد الحادث، وقالت له إن إبعاده تم دون معرفة هويته كعضو مجلس الشيوخ.

وأضافت “فور التعرف على هوية السيناتور باديا، توقفنا عن تكبيله”.

وتابعت “وددت لو قام السيناتور بالتعريف عن هويته قبيل القيام بمقاطعة المؤتمر مما استوجب إبعاده”.

واستطردت “اتفقنا على أن نتحدث دوما ونتشارك المعلومات، وتمنيت لو أنه قام بذلك من البداية دون افتعال المشهد الذي تابعناه”.

وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان: “طُلب من السيد باديا مرارا وتكرارا التراجع ولم يمتثل لأوامر الضباط المتكررة. ظنّ جهاز الخدمة السرية أنه مهاجم، وتصرف الضباط على النحو اللائق”.

وانتقد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أسلوب التعامل مع باديلا، وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن “طرح السيناتور باديلا أرضا وتكبيله أمر مقزز ويمثل سلوكا استبداديا لا يمتّ للديمقراطية بصلة”.

وأضاف “ما حدث مع باديلا غير أمريكي ويستوجب توضيحا فوريا من إدارة ترامب”، وطالب شومر “بإجابات فورية حول ما جرى في المؤتمر الصحفي لوزيرة الأمن القومي كريستي نويم”.

وقال النائب جيم ماكغوفرن: “ما حدث للسيناتور باديلا أشبه بما يحدث في الأنظمة الاستبدادية، وليس في الولايات المتحدة“.

