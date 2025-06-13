صافرات إنذار واستنفار أردني.. اعتراض صواريخ ومسيّرات دخلت أجواء المملكة وتعليق حركة الطيران (فيديو)

قالت القوات المسلحة الأردنية إن طائرات الجيش وأنظمة الدفاع الجوي اعترضتا، صباح اليوم الجمعة، عددا من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي دخلت المجال الجوي للمملكة، في حين دوّت صافرات الإنذار لحظة دخولها الأجواء الأردنية.

وفجر اليوم، شنت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء.

“لن نسمح بانتهاك أجوائنا”

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري أن طائرات سلاح الجو الملكي تعمل وفق درجة عالية من الجاهزية لحماية سماء المملكة ومواطنيها.

وأضاف أن عملية الاعتراض جاءت استجابة لتقديرات عسكرية بحتمية سقوط صواريخ وطائرات مسيرة في الأراضي الأردنية ومنها مناطق مأهولة بالسكان ما قد يتسبب بخسائر.

وأكد المصدر أن الجيش لن يسمح بانتهاك المجال الجوي الأردني تحت أي ظرف.

وذكر مصدر عسكري أن سلاح الجو الملكي ينفذ في هذه الأثناء دوريات وطلعات جوية في سماء المملكة لحماية المجال الجوي الأردني.

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية عمان- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي أن طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي اعترضتا صباح اليوم عدداً من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني. وبين المصدر أن طائرات… — Jordan News Agency (@Petranews) June 13, 2025

إطلاق صافرات الإنذار

وكانت مديرية الأمن العام قالت إنها ستطلق صافرات الإنذار لتنبيه المواطنين في حال دخول أية صواريخ أو مسيرات الأجواء الأردنية لتنبيهمم وحثهم على الالتزام بالتعليمات.

وأهابت بالمواطنين ضرورة البقاء داخل مناطق وجودهم وتجنب المناطق المفتوحة الخارجية أثناء فترات إطلاق صافرات الانذار ولحين إعلان انتهائها.

إغلاق جسر الملك حسين وتعليق حركة الطيران

يأتي ذلك في حين أعلنت إدارة الجسور أنه جرى إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين بعد إعلان إغلاقه من الجانب الآخر.

كما أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات؛ الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة، وذلك تحسبا لأية مخاطر قد تنتج جراء التصعيد الحاصل في المنطقة.

هيئة الطيران المدني تعلن تعليق حركة الطيران مؤقتاً عمان- أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات؛ الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة، وذلك تحسباً لأية مخاطر قد تنتج جراء التصعيد الحاصل في المنطقة. وقال رئيس مجلس مفوضي… — Jordan News Agency (@Petranews) June 13, 2025

“المملكة لن تكون ساحة حرب”

بدوره، أكد محمد المومني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المملكة “لم ولن تسمح باختراق أجوائها ولن تكون ساحة حرب لأي صراع”، مشددًا في بيان على أن “أمن الوطن خط أحمر”، ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الضغط على الأطراف المعنية من أجل التهدئة ومنع التصعيد.

وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي “في وقت بالغ الأهمية كانت فيه الولايات المتحدة تفاوض على صفقة نووية مع إيران من شأنها أن تنقذ المنطقة والعالم من تصعيد شرس جديد، تشن إسرائيل هجومًا على إيران في عمل استفزازي آخر ينتهك القانون الدولي بشكل صارخ ويجر المنطقة أكثر نحو هاوية الحرب الإقليمية”.

وأضاف “ندين هذا العدوان الإسرائيلي على إيران ونطالب باتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد”، وأشار إلى أن مثل هذه الاعتداءات لن تجلب الأمن لأي طرف وأن الدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوقها هي التي ستضمن ذلك.

وأكد أن الأردن سيواصل العمل من أجل “خفض التصعيد الإقليمي الذي يجب أن يبدأ بإنهاء العدوان على غزة وخلق مسار لا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين، وحثّ المجتمع الدولي على التحرك فورا لتهدئة التوتر ووقف “تهور إسرائيل واستفزازاتها”.