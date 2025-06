صافرات إنذار واستنفار أردني.. اعتراض صواريخ ومسيّرات دخلت أجواء المملكة وتعليق حركة الطيران (فيديو)

قالت القوات المسلحة الأردنية إن طائرات الجيش وأنظمة الدفاع الجوي اعترضتا، صباح اليوم الجمعة، عددا من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي دخلت المجال الجوي للمملكة، في حين دوّت صافرات الإنذار لحظة دخولها الأجواء الأردنية.

وفجر اليوم، شنت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري أن طائرات سلاح الجو الملكي تعمل وفق درجة عالية من الجاهزية لحماية سماء المملكة ومواطنيها.

وأضاف أن عملية الاعتراض جاءت استجابة لتقديرات عسكرية بحتمية سقوط صواريخ وطائرات مسيرة في الأراضي الأردنية ومنها مناطق مأهولة بالسكان ما قد يتسبب بخسائر.

وأكد المصدر أن الجيش لن يسمح بانتهاك المجال الجوي الأردني تحت أي ظرف.

وذكر مصدر عسكري أن سلاح الجو الملكي ينفذ في هذه الأثناء دوريات وطلعات جوية في سماء المملكة لحماية المجال الجوي الأردني.

وكانت مديرية الأمن العام قالت إنها ستطلق صافرات الإنذار لتنبيه المواطنين في حال دخول أية صواريخ أو مسيرات الأجواء الأردنية لتنبيهمم وحثهم على الالتزام بالتعليمات.

وأهابت بالمواطنين ضرورة البقاء داخل مناطق وجودهم وتجنب المناطق المفتوحة الخارجية أثناء فترات إطلاق صافرات الانذار ولحين إعلان انتهائها.

يأتي ذلك في حين أعلنت إدارة الجسور أنه جرى إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين بعد إعلان إغلاقه من الجانب الآخر.

كما أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات؛ الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة، وذلك تحسبا لأية مخاطر قد تنتج جراء التصعيد الحاصل في المنطقة.

بدوره، أكد محمد المومني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المملكة “لم ولن تسمح باختراق أجوائها ولن تكون ساحة حرب لأي صراع”، مشددًا في بيان على أن “أمن الوطن خط أحمر”، ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الضغط على الأطراف المعنية من أجل التهدئة ومنع التصعيد.

وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي “في وقت بالغ الأهمية كانت فيه الولايات المتحدة تفاوض على صفقة نووية مع إيران من شأنها أن تنقذ المنطقة والعالم من تصعيد شرس جديد، تشن إسرائيل هجومًا على إيران في عمل استفزازي آخر ينتهك القانون الدولي بشكل صارخ ويجر المنطقة أكثر نحو هاوية الحرب الإقليمية”.

وأضاف “ندين هذا العدوان الإسرائيلي على إيران ونطالب باتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد”، وأشار إلى أن مثل هذه الاعتداءات لن تجلب الأمن لأي طرف وأن الدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوقها هي التي ستضمن ذلك.

وأكد أن الأردن سيواصل العمل من أجل “خفض التصعيد الإقليمي الذي يجب أن يبدأ بإنهاء العدوان على غزة وخلق مسار لا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين، وحثّ المجتمع الدولي على التحرك فورا لتهدئة التوتر ووقف “تهور إسرائيل واستفزازاتها”.

At an extremely critical time when the US was negotiating a nuclear deal with Iran that would save the whole region and the world a new vicious escalation, Israel attacks Iran in yet another provocative action that blatantly violates international law and drags the area… https://t.co/udToN0Giec

— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) June 13, 2025