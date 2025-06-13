“قبل فوات الأوان”.. رسالة من ترامب بعد الضربة الإسرائيلية للعمق الإيراني

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران على إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي، وقال إن الوقت لا يزال متاحا أمام طهران لمنع مزيد من الصراع مع تل أبيب، وذلك في أعقاب هجوم واسع شنته إسرائيل على إيران، فجر اليوم الجمعة، أسفر عن مقتل قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين.

وكتب ترامب على منصة “تروث سوشيال” التي يمتلكها “منحت إيران فرصا عديدة ويجب عليها إبرام اتفاق قبل أن يتلاشى كل شيء وتنقذ ما كان يعرف بالإمبراطورية الإيرانية”.

“قبل فوات الأوان”

وأضاف “وقع بالفعل موت ودمار واسع، لكن لا يزال الوقت متاحا لوقف هذه المذبحة بالنظر إلى وجود خطة للهجمات القادمة بالفعل وستكون أكثر وحشية”، وتابع “حان الوقت لإنهاء هذا الوضع وإبرام صفقة قبل فوات الأوان”.

وشنت إسرائيل هجمات على إيران، فجرا، قالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين في بداية عملية لمنع طهران من صنع سلاح نووي، في حين توعدت طهران تل أبيب بردّ “قاس ورادع”.